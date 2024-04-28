Глава совдира «Динамо» прокомментировал победу над «Зенитом»

Глава совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал победу бело-голубых над петербургским «Зенитом» (1:0) в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Сегодня был очень хороший и качественный футбол. Была плотная игра, которая по своему накалу напоминала тот матч, который мы выиграли 1:0 в Кубке России. Команда — молодцы!

Собрались после того, как многие нас похоронили, и выдали победный отрезок, который промежуточно завершился хорошей и плотной игрой с отличным результатом

Мы ставим задачу попасть в тройку. Но так как у нас очень амбициозный тренер и футболисты, они сами себе ставят максимальные задачи», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.