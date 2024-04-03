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Главный тренер «Брайтона» Де Дзерби раскритиковал игру Ансу Фати

Главный тренер «Брайтона» Де Дзерби раскритиковал игру Ансу Фати
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Главный тренер английского «Брайтона» Роберто Де Дзерби высказался об испанском форварде клуба Ансу Фати.

«Он должен больше отдаваться, потому что того, что он делает, недостаточно», – приводит слова Де Дзерби официальный аккаунт ESPN FC в социальной сети Х (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне Ансу Фати провёл за английский клуб 26 матчей, в которых забил четыре мяча и записал на свой счёт одну голевую передачу. В сентябре 2023 года испанец перешел в аренду «Брайтон энд Хоув Альбион» из «Барселоны», при этом отмечалось, что в контракт не включён пункт о выкупе футболиста. Тогда Фабрицио Романо отметил, что ключевую роль в трансфере сыграл главный тренер «чаек». Ориентировочная стоимость нападающего, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.

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