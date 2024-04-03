Главный тренер «Брайтона» Де Дзерби раскритиковал игру Ансу Фати

Главный тренер английского «Брайтона» Роберто Де Дзерби высказался об испанском форварде клуба Ансу Фати.

«Он должен больше отдаваться, потому что того, что он делает, недостаточно», – приводит слова Де Дзерби официальный аккаунт ESPN FC в социальной сети Х (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне Ансу Фати провёл за английский клуб 26 матчей, в которых забил четыре мяча и записал на свой счёт одну голевую передачу. В сентябре 2023 года испанец перешел в аренду «Брайтон энд Хоув Альбион» из «Барселоны», при этом отмечалось, что в контракт не включён пункт о выкупе футболиста. Тогда Фабрицио Романо отметил, что ключевую роль в трансфере сыграл главный тренер «чаек». Ориентировочная стоимость нападающего, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.