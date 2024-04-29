«Ростов» — «Оренбург»: команда Карпина уступает после первого тайма с минимальным счётом

Сегодня, 29 апреля, в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 встречаются «Ростов» и «Оренбург». Игра проходит на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток арбитра Сергея Чебана прозвучал в 19:45 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. После первого тайма счёт в матче 1:0 в пользу гостей.
На 13-й минуте «Оренбург» открыл счёт в матче. Этому поспособствовал нападающий Хорди Томпсон, который воспользовался ошибкой вратаря ростовчан Никиты Медведева. Коллектив Валерия Карпина не смог отыграться до перерыва.
Напомним, «Ростов» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков в 25 матчах. «Оренбург» за аналогичное количество игр заработал 26 очков и занимает 14-ю строчку.
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