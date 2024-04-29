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«Сочувствую «Динамо» и «Краснодару». Тренер «Сочи» Морено — о следующих матчах команды

«Сочувствую «Динамо» и «Краснодару». Тренер «Сочи» Морено — о следующих матчах команды
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Главный тренер «Сочи» Роберт Морено прокомментировал турнирное положение своей команды после матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом». Встреча, проходившая на стадионе «Фишт» в Сочи, завершилась вничью со счётом 0:0.

МИР Российская Премьер-лига . 26-й тур
29 апреля 2024, понедельник. 17:30 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
0 : 0
Факел
Воронеж

«Всё, что нам сейчас остается – выигрывать оставшиеся матчи. Уверен, что мы можем сделать это. Сочувствую «Динамо» и «Краснодару», мы будем биться до последнего и стараться отобрать у них очки. Пока возможно, будем биться до конца», — сказал Морено в эфире «Матч ТВ».

После 26 сыгранных туров «Сочи» набрал 20 очков и остаётся на последнем месте в турнирной таблице чемпионата. Следующий матч внутреннего первенства подопечные Роберта Морено проведут на выезде с московским «Динамо» 5 мая, начало встречи – в 16:30 по московскому времени.

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