«Факел» сыграл вничью с «Сочи» и покинул зону стыковых матчей

Сегодня, 29 апреля, состоялся матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Сочи» и воронежский «Факел». Команды играли на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра выступил Рафаэль Шафеев. Стартовый свисток прозвучал в 17:30 мск. Команды не сумели порадовать своих болельщиков забитыми мячами. Встреча завершилась вничью — 0:0.

После 26 сыгранных туров «Сочи» набрал 20 очков и остаётся на последнем месте в турнирной таблице чемпионата. «Факел» имеет в своём активе 27 очков и находится на 12-й строчке.

В матче первого круга Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 «Сочи» проиграл «Факелу» со счётом 0:2. В товарищеском матче между этими командами, который состоялся в феврале этого года, также была зафиксирована безголевая ничья.