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«Факел» сыграл вничью с «Сочи» и покинул зону стыковых матчей

«Факел» сыграл вничью с «Сочи» и покинул зону стыковых матчей
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Сегодня, 29 апреля, состоялся матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Сочи» и воронежский «Факел». Команды играли на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра выступил Рафаэль Шафеев. Стартовый свисток прозвучал в 17:30 мск. Команды не сумели порадовать своих болельщиков забитыми мячами. Встреча завершилась вничью — 0:0.

МИР Российская Премьер-лига . 26-й тур
29 апреля 2024, понедельник. 17:30 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
0 : 0
Факел
Воронеж

После 26 сыгранных туров «Сочи» набрал 20 очков и остаётся на последнем месте в турнирной таблице чемпионата. «Факел» имеет в своём активе 27 очков и находится на 12-й строчке.

В матче первого круга Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 «Сочи» проиграл «Факелу» со счётом 0:2. В товарищеском матче между этими командами, который состоялся в феврале этого года, также была зафиксирована безголевая ничья.

Турнирная таблица РПЛ
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