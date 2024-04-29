Гол Комличенко в компенсированное время принёс «Ростову» волевую победу над «Оренбургом»

Сегодня, 29 апреля, в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 встречались «Ростов» и «Оренбург». Игра проходила на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток арбитра Сергея Чебана прозвучал в 19:45 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
На 13-й минуте «Оренбург» открыл счёт в матче. Этому поспособствовал нападающий Хорди Томпсон, который воспользовался ошибкой вратаря ростовчан Никиты Медведева.
На 81-й минуте нападающий южан Роналдо сравнял счёт. В компенсированное форвард Николай Комличенко принёс хозяевам победу.
После игрового дня «Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков в 26 матчах. «Оренбург» за аналогичное количество игр заработал 26 очков и занимает 14-ю строчку.
- 29 апреля 2024
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