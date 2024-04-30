«Не понимаю, что у Карасёва в голове и что с ним произошло». Судейство в 26-м туре РПЛ

В РПЛ плотнейший график на финише сезона. На неделе команды сыграли перенесённый 21-й тур, а в выходные и понедельник пришла очередь 26-го. Несколько топ-матчей, неожиданные результаты, мощные изменения в таблице — это было круто! А что насчёт судейства?

Специально для «Чемпионата» судейство в 26-м туре чемпионата России разобрал наш эксперт, бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов. Ниже — его экспертиза по всем восьми матчам.

Максимальная оценка — 8,5. Её арбитр получает, если проводит матч без ошибок. Оценка снижается до 7,9, если арбитр допускает одну ключевую ошибку — неправильное назначение или неназначение 11-метрового удара, показ красной или непоказ прямой красной (игроку или членам тренерского штаба), показ или непоказ второй жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба). В случае второй ключевой ошибки снимается 0,5 балла. 0,1 балла снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений. 1 балл снимается, если арбитр на VAR указал на ошибку судьи в поле, но тот оставил своё неправильное решение в силе, несмотря на просмотр повтора. Оценка в скобках – это оценка арбитра, который допустил одну ключевую ошибку в матче, но без этой ошибки отработал хорошо.

«Ахмат» — «Пари НН» — 5:1

Непростая игра для Безбородова. На 12-й минуте не показал жёлтую игроку «Ахмата» за грубую игру, был наступ. Затем — футболисту «Пари НН» за срыв перспективной атаки. Тот схватил соперника руками и держал долго. На 56-й минуте правильно дал вторую жёлтую игроку «Пари НН». С паузой, но главное — разобрались.

Оценка Безбородова — 8,2.

СУДЬЯ БЕЗБОРОДОВ Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Спартак» — «Локомотив» — 3:2

Хорошая работа Левникова. Было много вопросов по фолам и жёлтым, но арбитр одинаково трактовал моменты в отношении обеих команд, поэтому не стал ему ничего приписывать. Левников управлял игрой, самостоятельно назначил 11-метровый удар в ворота «Локомотива» за игру рукой на 44-й минуте. Претензий к нему не может быть.

Оценка Левникова — 8,4.

«Динамо» — «Зенит» — 1:0

Кукуян давал бороться ещё больше, чем Левников. Там вообще греко-римская борьба была. Но он тоже одинаково трактовал моменты. Не было такого, что вам можно, а вам нельзя. Это и есть управление игрой.

Оценка Кукуяна — 8,4.

СУДЬЯ КУКУЯН Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Балтика» — ЦСКА — 3:1

На 48-й минуте Бобровский правильно назначил 11-метровый в ворота ЦСКА. Никто не будет искать, в штрафной было нарушение или за её пределами, потому что фол случился в воздухе. Если бы момент случился на земле, то искали бы. А так, у Бобровского была отличная позиция, назначил 11-метровый — всё, вопросов нет. Не назначил бы — вопросов бы тоже не было.

Также Бобровский не показал игроку ЦСКА за грубую игру. И вот простая игра, что могло произойти? Но на 90+ прилетел момент со спорным голом. Интересно, что Фисенко должен был отвечать за VAR не только на этом матче, но и на игре «Ростов» — «Оренбург», однако его отстранили. Не знаю, с чем это связано. Возможно, с матчем в Калининграде.

Момент с голом никак не относится к Бобровскому. Большой вопрос — к ассистенту. Как он мог 4,5 метра пробежать за 0,1 секунды, когда был удар по воротам, и оказаться на линии ворот? Это единственный ракурс, с которого можно было увидеть, пересёк ли мяч линию. Что касается VAR в лице Фисенко и Опейкиной, не знаю, что они увидели. У них не было 100-процентных доказательств, что гол был. Зато были хорошие ракурсы, с которых видно, что это не гол. Наверное, всё же можно было подумать и позвать арбитра к монитору, раз гол неявный и очевидный. Они же видели позицию ассистента. Я бы на их месте вмешался и сказал: «Ребят, вы не можете с такой позиции засчитывать гол. Вы с неё вообще ничего видеть не можете». Это рассуждения, и как всё было на самом деле, я не знаю, но это точно не проблема Бобровского.

Оценка Бобровского — 8,3.

СУДЬЯ БОБРОВСКИЙ Фото: ФК «Балтика»

«Крылья Советов» — «Краснодар» — 0:0

Оценку Карасёву выставлял, исходя из общего впечатления от игры. Если бы не момент с удалением игрока «Краснодара», не стал бы учитывать все жёлтые, потому что понимал бы, что судья действует последовательно и одинаково трактует моменты.

Первый момент — отмена гола «Краснодара» на восьмой минуте. Игрок выставил руку, мяч попал ниже рукава — это игра рукой, даже если случайно. Гол отменён правильно.

На 45-й минуте Карасёв верно не назначил 11-метровый, так как игрок «Крыльев» уже пробил по воротам, и уже после этого до него докатился соперник. Со стороны футболиста «Краснодара» не было помехи для удара, и в его действиях не было безрассудства.

Теперь про вторую жёлтую Волкову на 64-й минуте. Это не карточка Карасёва. ЭСК его, скорее всего, поддержит, потому что основания для наказания были. Но вы можете представить, чтобы Карасёв за такое назначил 11-метровый? Да никогда в жизни он этого не сделает. Мяч под левой ногой и уходит к боковой линии. Да, был прихват, но непродолжительный. Футболист «Крыльев» остановился не из-за него, а потому что почувствовал контакт и перестал бороться. Представьте, что будет, если Карасёв покажет такую вторую жёлтую в матче «Зенита» и «Динамо» в Кубке. Его никто не поймёт никогда. Человек, который по статистике недодаёт карточки для управления игрой, убирает у «Краснодара» атакующего крайнего защитника.

При этом за неспортивное поведение Карасёв не наказывал. Когда его футболисты окружили, когда Кади с ним не пойми о чём разговаривал. Карасёв же не дал вторую жёлтую тому же Кади, когда тот пробил после свистка. Хотя это тоже можно было бы объяснить. И сказать, что формально Карасёв прав. Как и здесь. Но ты же знаешь, что у Волкова уже есть карточка. Свистни — и всё. Не понимаю, что у Карасёва в голове и что с ним произошло.

Поэтому также учтены следующие моменты. 11-я минута — непоказ жёлтой игроку «Крыльев» за грубую игру. 18-я минута — то же самое. 45+3-я минута — непоказ жёлтой футболисту «Краснодара» за грубую игру.

Оценка Карасёва — 7,6.

«Рубин» — «Урал» — 1:1

Хорошо начал работать Буланов, ему дают назначения. Видно, что парень пашет. Старательный, бежит, всё свистит, всё видит. Пускай так же дальше и работает.

Оценка Буланова — 8,4.

СУДЬЯ БУЛАНОВ Фото: ФК «Рубин»

«Сочи» — «Факел» — 0:0

На 14-й минуте Шафеев очень долго показывал жёлтую карточку. За такое следует снизить оценку на 0,1 балла. Нужно быстрее действовать.

На 65-й минуте отменили гол «Сочи». Правильное решение VAR в лице Чистякова и Амелина. Футболист, забивший гол, находился за линией офсайда.

Оценка Шафеева — 8,3.

«Ростов» — «Оренбург» — 2:1

Снизить оценку Чебану могу только за непоказ жёлтой карточки. Но общая картина удручающая. Определение фолов, ведение игры, трактовка единоборств — всё это не очень. Пускай этим занимается инспектор.

Оценка Чебана — 8,3.