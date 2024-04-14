Адриен Рабьо прокомментировал слухи о том, что он покинет «Ювентус» летом

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо отреагировал на информацию о том, что туринский клуб не будет продлевать с ним контракт, заканчивающийся грядущим летом.

«Я пока не обсуждаю новый контракт с «Юве». Моя цель — снова вывести команду в Лигу чемпионов.

Если мы попадём в Лигу чемпионов, то тогда мы оценим ситуацию и поговорим. Даже если меня не будет здесь в следующем сезоне, я хочу, чтобы «Ювентус» снова играл в этом турнире», — приводит слова Рабьо журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что «Старая синьора» не намерена продлевать контракт с французским футболистом из-за высокого размера его заработной платы.

29-летний футболист выступает за «Ювентус» с 2019 года. За этот период он принял участие в 204 матчах во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и 15 результативными передачами.