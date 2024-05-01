Люк Уилкшир: у «Динамо» хорошее настроение, они могут победить «Спартак» в Кубке

Бывший футболист московского «Динамо» Люк Уилкшир высказался о предстоящем матче бело-голубых со «Спартаком» в 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2023/2024

«У «Динамо» хорошее настроение после победы над «Зенитом». Они могут победить «Спартак» в Кубке, а также всё ещё участвуют в чемпионской гонке», — сказал Уилкшир в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Игра «Динамо» — «Спартак» состоится в среду, 1 мая, на домашнем стадионе «Динамо». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 по московскому времени. Главным судьёй на этот матч назначен Алексей Сухой, ассистенты судьи – Алексей Лунёв, Роман Усачёв. За VAR будут отвечать Артём Чистяков и его ассистент Валерий Данченко.