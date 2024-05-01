«Челси» — «Тоттенхэм». Лондонское дерби — всегда праздник

Наибольшее количество голов за матч на двоих — 11. Матч между «шпорами» и «аристократами» может превзойти достижение.

2 мая состоится матч 26-го тура АПЛ «Челси» — «Тоттенхэм». Начало игры — в 21:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «аристократов» можно с коэффициентом 2.26. Успех «шпор» оценён в 3.00. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Челси» — «Тоттенхэм» 2 мая 2024 года

Аналитики уверены, что матч «Челси» — «Тоттенхэм» получится результативным: тотал больше 3.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 3.5 мяча — за 2.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.15. Поставить на «обе забьют» можно за 1.31.

Анализ и прогноз на матч 26-го тура чемпионата Англии «Челси» — «Тоттенхэм» (02.05.2024)

В АПЛ финальный отрезок сезона будет жарким. Идёт активная борьба за медали, попадание в зону еврокубков и за выживание. На 2 мая запланирована перенесённая встреча 26-го тура первенства. На стадионе «Стэмфорд Бридж» померяются силами в лондонском дерби «Челси» и «Тоттенхэм». Стартовый свисток прозвучит в 21:30 мск.

Вторую половину сезона «Челси» проводит гораздо лучше, чем первую. Старания Маурисио Почеттино не напрасны. Аргентинский специалист создал молодую команду, которая может достичь немалых успехов. При условии, что устранит несколько хронических проблем, бросающихся в глаза.

У «аристократов» патологически плохо функционирует защита. В 33 встречах в чемпионате Англии они пропустили 59 мячей. Ни разу в истории «синие» не пропускали так много в АПЛ. До конца сезона у них есть прекрасная возможность «улучшить» антирекорд. У ворот клуба постоянно очень оживлённо, суетливо и хаотично.

С другой стороны, «аристократы» создают опасные моменты не реже, чем соперники. Плавно подходим ко второй проблеме, из-за которой «Челси» располагается лишь на девятой строчке в турнирной таблице АПЛ. У некоторых его футболистов, в особенности у Михаила Мудрика и Никласа Джексона, ужасное завершение.

Лучше обстоят дела с реализацией у Коула Палмера. В 28 матчах в АПЛ за «Челси» он забил 20 мячей и отдал девять результативных передач. Впрочем, тащущий «аристократов» полузащитник и загубил немало моментов. В матче последнего тура первенства с «Астон Виллой» (2:2) у него был шикарный шанс стать автором победного гола. Хавбек красиво обыграл защитников, но пробил прямо во вратаря соперника.

«Синие» всё равно могут занести себе в актив выездную встречу с располагающейся на четвёртом месте в турнирной таблице АПЛ командой. Они отыгрались с 0:2 и забили ещё два гола, которые были отменены после просмотра VAR. Последний из них вызвал много споров. Кто-то стоит на том, что арбитр правильно отменил взятие ворот, другие считают фол незначительным, а решение судьи – неправильным.

У «Тоттенхэма» всё немного иначе. Он очень классно начал сезон, но во второй половине забарахлил. Уникальный подход Ангелоса Постекоглу раскрыл возможности команды с новой стороны. Оказалось, она может быть очень смелой и яркой. Нужно лишь всё время быть нацеленной на ворота соперников.

В 33 встречах в чемпионате Англии «шпоры» забили 67 мячей. Голов было бы больше, если бы не травмы. Много из-за повреждения пропустил Джеймс Мэддисон. В начале сезона он был неудержим. Попадание в лазарет выбило хавбека из колеи. Он стал оказывать гораздо меньше влияния на игру и реже радовать результативностью.

Приходится делать большую часть работы многолетнему лидеру «Тоттенхэма» Сон Хын Мину. В 30 матчах в чемпионате Англии он забил 16 мячей и отдал девять голевых пасов. Если бы ещё его стараний всегда оказывалось достаточно. Во встрече последнего тура первенства с «Арсеналом» (2:3) кореец реализовал пенальти, но спастись от поражения это не помогло.

Так же, как и у «Челси», у лилово-белых нет крепости в защите. В 33 матчах в первенстве они пропустили 52 мяча. Большую часть голов подопечные Постекоглу пропустили во встречах с командами из верхней части турнирной таблицы. Австралийскому специалисту для полного счастья банально не хватает надёжных защитников.

Заключить пари на то, что сыграет ОЗ + ТБ 3.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.87. Дома у лилово-белых не получилось обыграть «Челси» в матче 11-го тура первенства. «Аристократы» разгромили «шпор» со счётом 4:1, но за счёт численного преимущества. Подопечные Постекоглу доигрывали матч вдевятером и даже в меньшинстве создавали моменты.

Рекорд по количеству забитых мячей в одном матче АПЛ был установлен 29 сентября 2007 года. «Портсмут» обыграл «Рединг» со счётом 8:3. Не исключено, что «аристократы» и «шпоры» сумеют превзойти данное историческое достижение. Они придерживаются строго атакующего футбола.

Прогноз и ставки на матч 26-го тура АПЛ «Челси» — «Тоттенхэм» 2 мая 2024 года

«Челси» и «Тоттенхэм» играют практически без защиты, делая основную ставку на зрелищность. Поэтому у них очень много забитых и пропущенных мячей. Может, клубам и не удастся установить рекорд АПЛ по количеству голов в конкретном матче, но забьют наверняка обе команды, и немало.

Ставка: обе забьют и тотал больше 3.5 мяча за 1.87.