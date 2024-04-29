Гендиректор «Байера»: мы не отпустим Жонатана Та бесплатно

Генеральный директор леверкузенского «Байера» Фернандо Карро прокомментировал информацию о возможном переходе защитника клуба Жонатана Та в другую команду. Ранее журналист Флориан Плеттенберг в соцсети X (ранее Twitter) сообщил, что в игроке заинтересована мюнхенская «Бавария», а «Байер» готов отпустить его за € 20 млн.

«Мы намерены продлить с Та контракт. Наш клуб не отпустит своих игроков бесплатно: мы или продлим с ними контракты, или продадим.

У нас был разговор с Жонатаном, мы его очень ценим. Он понимает, что клуб и все мы хотим сохранить его в команде. Но нам также и не остаётся ничего, кроме как уважать его собственный выбор. Посмотрим, останется он с нами или же уйдёт. Есть надежда, что он останется», — приводит слова Фернандо Карро Sky Deutschland.

Напомним, 28-летний Жонатан Та перешёл в «Байер» из «Гамбурга» в 2015 году. За этот период он принял участие в 346 матчах во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и 12 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Та с «фармацевтами» рассчитано до лета 2025-го года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.