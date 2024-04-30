Сборная 26-го тура РПЛ. Фланги «Спартака» и оборона «Динамо»

Клубы РПЛ провели 26-й тур, и теперь некоторые из них сосредоточатся на Кубке России. Как обычно, мы составили символическую сборную. Сразу по два футболиста туда делегировали «Динамо», «Спартак» и «Ахмат».

Вратарь: Александр Беленов («Факел»)

Воронежский клуб прервал серию из четырёх поражений во многом благодаря надёжной игре голкипера. 37-летний Беленов оформил первый «сухарь» в РПЛ с 31 марта. К слову, это уже восьмой случай в нынешнем сезоне, когда вратарь играет «на ноль». Неплохой показатель для голкипера клуба из нижней части таблицы. Беленов действовал достаточно надёжно, а в нескольких эпизодах откровенно спас команду. «Сочи» забил опытному вратарю только из офсайда, но гол, разумеется, отменили.

Александр Беленов Фото: fakelfc.ru

Левый центральный защитник: Роберто Фернандес («Динамо»)

Когда ваша команда сдерживает атаку лидера чемпионата, то защита автоматически заслуживает высоких оценок. Фернандес в победном матче с «Зенитом» (1:0) выиграл два единоборства из трёх, совершил три перехвата, выполнил один отбор, заблокировал один удар и оформил 11 выносов мяча. Но самое главное, что бело-голубые не пропустили ни одного мяча. Любопытно, что «Динамо» не играло «на ноль» с 9 марта. А теперь оформили «сухарь» в матче с действующим чемпионом.

Роберто Фернандес (второй слева) Фото: РИА Новости

Центральный защитник: Александр Солдатенков («Крылья Советов»)

Признайтесь, вас тоже удивило, что команды в Самаре не забили ни одного мяча на двоих? «Крылья Советов» против «Краснодара» — это должно было быть весело и результативно. На деле всё вышло иначе. Капитан «Крыльев» Солдатенков совершил два перехвата, выполнил один отбор и заблокировал один удар. Ни Джон Кордоба, ни Эдуард Сперцян так и не огорчили хозяев. Отсутствие пропущенных мячей в матче с соперником такого уровня — большой успех для молодой команды Игоря Осинькина.

Александр Солдатенков (справа) Фото: pfcks.ru

Правый центральный защитник: Фабиан Бальбуэна («Динамо»)

Бальбуэна не только преуспел в защите в матче с «Зенитом», но и поучаствовал в голевой комбинации. Именно его скидка головой на Константина Тюкавина привела к результативному удару. Это уже вторая голевая передача защитника в сезоне. А знаете, когда была первая? В матче с «Зенитом» (3:2) в августе 2023-го. А помните, кто тогда забил после передачи Бальбуэны? Тюкавин. Вот такие чудеса. На этот раз Фабиан выиграл шесть единоборств из восьми, выполнил три отбора, совершил один перехват и заблокировал один удар.

Фабиан Бальбуэна Фото: fcdm.ru

Левый полузащитник: Даниил Хлусевич («Спартак»)

Хлусевич здорово вышел на замену в игре с «Локомотивом» (3:2). Он появился в начале второй половины и уже через 10 минут оформил победный гол. Даниил удрал от соперника во время контратаки и спокойно реализовал выход один на один с вратарём. Кстати, это уже пятый гол Хлусевича в нынешнем сезоне и второй — в 2024 году. Любопытно, что Даниил забил на домашнем стадионе «Спартака» впервые с августа 2023 года — тогда он отгрузил двушку «Оренбургу» (3:2). И ещё один нюанс — если Хлусевич забивает в этом сезоне, то «Спартак» обязательно побеждает.

Даниил Хлусевич празднует гол с Кристофером Мартинсом Перейрой Фото: spartak.com

Центральный полузащитник: Данила Козлов («Балтика»)

«Балтика» чудесно преобразилась в последнее время, о чём свидетельствуют три победы в четырёх матчах РПЛ. На этот раз команда Сергея Игнашевича прибила ЦСКА (3:1), а 19-летний Козлов снова проявил себя с лучшей стороны. Во-первых, Данила выиграл восемь единоборств (самый высокий результат среди всех игроков матча). Во-вторых, отдал пять ключевых передач — очень приличный показатель. В-третьих, отметился голевым пасом. А ещё он совершил два перехвата и два раза успешно применил дриблинг. Весной этот парень выглядит очень прилично.

Данила Козлов (слева) Фото: fc-baltika.ru

Центральный полузащитник: Владислав Камилов («Ахмат»)

Камилов отыграл 16-й матч в нынешнем сезоне РПЛ. В первых 14 встречах он не совершил ни одного результативного действия. Но потом всё изменилось в лучшую сторону. В игре с «Сочи» (1:0) рыжеволосый полузащитник отдал голевую передачу, а в матче с «Пари НН» (5:1) и вовсе набрал 2 (1+1) очка по системе «гол+пас». Хотя, конечно, Камилову повезло, что после его удара вратарю и защитнику соперника не хватило взаимопонимания. «Ахмат» одержал третью победу подряд и, по сути, отправил Сергея Юрана в отставку.

Владислав Камилов (справа) Фото: t.me/akhmatgrozny

Правый полузащитник: Тео Бонгонда («Спартак»)

Африканский футболист «Спартака» выдал лучший матч в РПЛ. Он ни разу не оформлял больше одного результативного действия за игру, но на «Локомотив» (3:2) настроился по-особенному. Сначала Тео реализовал пенальти, а после перерыва выдал голевой пас на Хлусевича. А ещё он отдал семь ключевых передач, совершил два отбора и заработал один фол. В последних двух для себя матчах РПЛ Бонгонда забил два мяча. А всего он уже отличился шесть раз.

Тео Бонгонда Фото: spartak.com

Левый нападающий: Мирлинд Даку («Рубин»)

Нам пришлось подвинуть Даку на позицию флангового нападающего, поскольку роль центрального форварда досталась другому легионеру. При взгляде на игру албанца иногда возникает вопрос: чёрт возьми, как он это делает? Его дриблинг и нестандартные ходы — кошмар для любого защитника. Оборона «Урала» проявила слишком много уважения к Даку, когда тот открывал счёт. А в другом эпизоде Мирлинд выдал роскошный пас на Угочукву Иву. Эта передача должна была стать голевой, но одноклубник Даку не переиграл вратаря. Плюс Мирлинд выиграл семь единоборств — лучший результат среди всех участников матча.

Мирлинд Даку Фото: РИА Новости

Центральный нападающий: Мохамед Конате («Ахмат»)

Африканец во второй раз в сезоне сделал дубль. На этот раз его продуктивная игра в атаке помогла «Ахмату» одержать третью победу подряд. Конате забил по мячу в каждом из таймов и ушёл с поля на 66-й минуте с чувством выполненного долга. Голевые подвиги Конате очень нужны «Ахмату», который отчаянно рубится за сохранение места в элитном дивизионе. Во встрече с «Пари НН» (5:1) Мохамед также выиграл три единоборства из четырёх и отдал одну ключевую передачу.

Мохамед Конате (на переднем плане) Фото: t.me/akhmatgrozny

Правый нападающий: Роналдо («Ростов»)

Уже сейчас можно сказать, что «Ростов» угадал с трансфером Роналдо. Бразилец забивает в каждом втором матче (четыре гола в восьми встречах РПЛ). На этот раз «Ростов» одержал волевую победу над «Оренбургом» (2:1), а Роналдо разогнал этот камбэк. Сначала он головой замкнул навес Даниила Уткина, а потом отдал передачу на Николая Комличенко, который конвертировал её в победный гол. Роналдо отдал три ключевые передачи, выиграл пять единоборств, совершил один перехват и выполнил один отбор. И, кстати, мог забить ещё, но попал в штангу.

Роналдо Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Тренер: Марцел Личка («Динамо»)

Похоже, Личка знает какой-то секрет успеха в матчах с «Зенитом». В этом сезоне «Динамо» обыграло соперника в третий раз за четыре встречи. И, кстати, снова не пропустило, как и в домашней кубковой игре. После серии из трёх поражений никто уже не рассчитывал на бело-голубых как на участника «золотой» гонки. Но после этого «Динамо» выдало три победных матча в РПЛ, и теперь отставание от дуэта лидеров составляет три очка. Получится ли у Лички подняться с командой выше третьего места?

Марцел Личка Фото: РИА Новости

Сборная 26-го тура РПЛ

Ещё раз посмотрим на символическую сборную тура.