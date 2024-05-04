Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Лутон Таун» остался в зоне вылета АПЛ после ничьей в матче с «Эвертоном»

«Лутон Таун» остался в зоне вылета АПЛ после ничьей в матче с «Эвертоном»
Аудио-версия:
Комментарии

Закончился матч 36-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Лутон Таун» и «Эвертон». Игра проходила на стадионе «Кенилворт Роуд» в Лутоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Тим Робинсон. Матч завершился со счётом 1:1.

На 24-й минуте счёт в матче открыл нападающий ливерпульской команды Доминик Калверт-Льюин, реализовав 11-метровый удар. На 31-й минуте с передачи полузащитника Альберта-Самби Локонги форвард хозяев Элайджа Адебайо сравнял счёт в матче.

После 36 туров чемпионата Англии «Лутон Таун» набрал 26 очков и занимает 18-е место. «Ноттингем Форест», находящийся на 17-й строчке, дающей право остаться в АПЛ, также заработал 26 очков, но опережает «шляпников» по дополнительным показателям и имеет игру в запасе. После 36 туров английской Премьер-лиги «Эвертон» набрал 37 очков и занимает 15-е место.

Англия - Премьер-лига . 36-й тур
03 мая 2024, пятница. 22:00 МСК
Лутон Таун
Лутон
Окончен
1 : 1
Эвертон
Ливерпуль
0:1 Калверт-Льюин – 24'     1:1 Адебайо – 31'    

Болельщики «Эвертона» троллят «Ливерпуль»:

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
Материалы по теме
Фанаты «Эвертона» поиздевались над «Ливерпулем» во время матча АПЛ. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android