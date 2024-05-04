«Лутон Таун» остался в зоне вылета АПЛ после ничьей в матче с «Эвертоном»

Закончился матч 36-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Лутон Таун» и «Эвертон». Игра проходила на стадионе «Кенилворт Роуд» в Лутоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Тим Робинсон. Матч завершился со счётом 1:1.

На 24-й минуте счёт в матче открыл нападающий ливерпульской команды Доминик Калверт-Льюин, реализовав 11-метровый удар. На 31-й минуте с передачи полузащитника Альберта-Самби Локонги форвард хозяев Элайджа Адебайо сравнял счёт в матче.

После 36 туров чемпионата Англии «Лутон Таун» набрал 26 очков и занимает 18-е место. «Ноттингем Форест», находящийся на 17-й строчке, дающей право остаться в АПЛ, также заработал 26 очков, но опережает «шляпников» по дополнительным показателям и имеет игру в запасе. После 36 туров английской Премьер-лиги «Эвертон» набрал 37 очков и занимает 15-е место.

Болельщики «Эвертона» троллят «Ливерпуль»: