Ташуев: предлагали возглавить «Аль-Садд» вместо Хави, но он тогда не ушёл в «Барселону»

Бывший главный тренер воронежского «Факела» и «Краснодара» Сергей Ташуев рассказал, как мог возглавить азиатский клуб.

«Интересно ли мне поработать в Азии? Если будет приглашение из хорошего клуба с большим финансированием, который играет в азиатской Лиге чемпионов, то да.

Мне же позвонили посредники и говорили брать билеты, чтобы возглавить «Аль-Садд», которым тогда рулил Хави. Но при условии, что Хави возглавит «Барселону». Он тогда не возглавил, тема закрылась», — сказал Ташуев в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, об уходе Ташуева из «Факела» стало известно в конце апреля. Должность главного тренера воронежской команды российский специалист занял в сентябре 2023 года. Отмечалось, что специалист сам покинул занимаемую должность по семейным обстоятельствам.