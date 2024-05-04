Виталий Дьяков: интересно, будет ли «Спартак» закрываться в матче с «Пари НН»

Бывший центральный защитник «Динамо» Виталий Дьяков поделился мнением о грядущем матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Спартак» сыграет с «Пари Нижний Новгород». Встреча состоится завтра, 5 мая.

«У «Пари НН» ничего не предвещало беды, но перестали брать очки, а конкуренты, наоборот, побеждают. Я думаю, что на одну игру «Пари НН» можно собраться, поэтому всякое может быть. «Пари НН», конечно, нужно не вылететь и не попасть в стыки. При этом интересно, как будет играть «Спартак». Будет ли команда закрываться в матче с «Пари НН» или играть первым номером. Но для «Спартака» сейчас на первом плане Кубок России, а не чемпионат», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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