«Пари НН» объявил о назначении Саши Илича на пост главного тренера команды

«Пари Нижний Новгород» объявил о назначении сербского специалиста Саши Илича на пост нового главного тренера команды. Об этом информирует официальный сайт нижегородского клуба.
Фото: Официальный сайт «Пари НН»
«В качестве игрока завоевал больше 20 трофеев. В качестве тренера работал с юниорской, молодёжной и основной сборной Сербии, сербскими «Чукаричками» (третье место), болгарским ЦСКА (второе место, квалификация Лиги конференций) и греческим «Атромитосом».
Желаем Саше Иличу побед вместе с нашим клубом!» — сказано в телеграм-аккаунте нижегородского клуба.
Илич стал первым иностранным тренером в истории нижегородского клуба.
После 26 туров Российской Премьер-Лиги «Пари Нижний Новгород» набрал 28 очков и располагается на 11-й строчке. В последних шести матчах РПЛ нижегородская команда потерпела шесть поражений.
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