Константин Тюкавин установил рекорд для нападающих «Динамо» в ХХI веке

Руководитель пресс-службы «Динамо» Дмитрий Симонов сообщил, что нападающий бело-голубых Константин Тюкавин установил рекорд по забитым мячам для форвардов этой команды в ХХI веке.

«Костя забил 14 голов за чемпионат. Это рекорд для бомбардиров «Динамо» за один чемпионат России в ХХI веке. Ни один нападающий «Динамо» в ХХI веке не забивал больше 13 голов», — передаёт слова Симонова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Тюкавин с 14 голами занимает второе место в списке лучших бомбардиров РПЛ. Всего в этом сезоне Тюкавин провёл 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 16 мячей и отдал девять голевых передач.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 50 очков за 27 матчей. «Сочи» располагается на последней, 16-й строчке, заработав 20 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит», у которого 50 очков.