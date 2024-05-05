Капитан «Пари НН» Гоцук: Илич в команде только несколько дней, будем работать

Защитник «Пари Нижний Новгород» Кирилл Гоцук высказался о назначении Саши Илича на пост главного тренера клуба.

«Новый тренер Илич только несколько дней у нас. Привыкаем к новым требованиям, будем работать», — передаёт слова Гоцука корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

В субботу, 4 мая, 46-летний сербский специалист подписал контракт с «Пари Нижний Новгород» до 2025 года. На посту главного тренера команды он сменил Сергея Юрана. Сербский специалист, до этого возглавлявший греческий «Атромитос», стал первым иностранным тренером в истории нижегородского клуба.

В качестве игрока Илич завоевал больше 20 трофеев. В качестве тренера он также работал с юниорской, молодёжной и основной сборной Сербии, сербскими «Чукаричками» и болгарским ЦСКА.