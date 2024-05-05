Какой же гол отняли у «Спартака»! Слишковича остановил новый тренер «Пари НН»

«Пари НН» с новым тренером Сашей Иличем прервал серию из шести поражений в РПЛ. А Владимир Слишкович довёл свою беспроигрышную серию в «Спартаке» до шести матчей во всех турнирах. Но не победил.

Слишкович продолжает активно ротировать состав. По сравнению с кубковым дерби с «Динамо», только четыре игрока сохранили место в основе «Спартака» – Дуарте, Чернов, Денисов и Бонгонда. А, например, голкипер, Селихов вообще не попал в заявку, так как приболел.

Любопытную роль у красно-белых получил Зобнин – Роман закрывал весь левый фланг как латераль. «Спартак» использовал тактическую модель 3-4-2-1, при этом инсайды Зиньковский и Бонгонда были, можно сказать, свободными художниками. Искали мяч в разных зонах, позициями менялись. Между тем и «Пари НН» после смены главного тренера не отказался от системы с тремя центральными защитниками. Хозяева фактически отзеркалили схему красно-белых, правда, играли скорее 5-4-1, так как достаточно глубоко оборонялись.

Впрочем, первые минут пять нижегородцы провели агрессивно, высоко встречали спартаковцев. Но этот стартовый отрезок не принёс команде Илича голевых моментов. «Спартак» и вовсе впервые пробил по воротам Нигматуллина после 10 минут матча, когда Зиньковский зарядил из-за штрафной с подбора. Движение мяча красно-белыми оставляло желать лучшего, хотя было непросто находить свободное пространство против плотной обороны «Пари НН». Атакующее трио москвичей в лице Зиньковского, Бонгонда и Угальде вообще не встречалось с мячом в чужой штрафной. Вперёд подтягивался даже центрбек Маслов.

До перерыва «Спартак» нанёс всего два удара в створ, причём оба – Зобнин. Действительно хороший момент новоиспечённый левый крайний имел, когда бил с линии штрафной, тем не менее лишь развлёк Нигматуллина, отправив мяч прямо в руки голкиперу. Это фактически всё, что создала при более чем 70% владения команда Слишковича в первом тайме, помимо эпизода с попаданием мяча в руку Гоцука. Спартаковцы хотели пенальти, вот только Шадыханов и его ассистенты на VAR, видимо, решили, что рука находилась в естественном положении. Потенциальную опасность таили в себе стандарты соперников, но у «Спартака», как мы помним, с ними в этом сезоне не клеится.

После перерыва игра шла в том же ключе. Спартаковцы заблудились в густом лесу из 10 защитников-«деревьев» нижегородской команды. Никак не могли найти выход к воротам. Но на исходе часа матча Бонгонда тонким пасом пяткой создал голевой момент красно-белых. Угальде ворвался в штрафную через правый полуфланг, и если бы покатил мяч на стоявшего перед воротами Зиньковского, то быть бы голу. Однако костариканец пробил сам и не попал. Понять Угальде можно – очень уж хочется забить свой первый гол в РПЛ!

Вскоре Слишкович заменил Угальде и Зиньковского – на Соболева и Игнатова. Костариканец завершил игру с одним-единственным ударом, двумя обводками и одним пасом под удар. Зимний новичок сделал 8 из 13 точных передач. Зато продолжал находить мяч в ударных позициях Зобнин. В середине второго тайма Роман имел супермомент и почти забил, но летевший в дальний верхний гол мяч заблокировал Стаматов. Суперсейв болгарина – уже и Нигматуллин не дотягивался! Вот в эти минуты гол «Спартака» назревал, тем более у подуставших хозяев совсем не было контригры.

Территориальное преимущество «Спартака» было гигантским. Слишкович задействовал, наверное, все ресурсы и возможные ходы, чтобы дожать борца за выживание. По передачам на чужой трети поля красно-белые в итоге в четыре с лишним раза превзошли «Пари НН». По ударам – почти в три (6:16, в створ – 1:6). Нижегородцы просто защищали ничью, да и что ещё мог придумать и наиграть новый тренер Илич за день тренировок? В компенсированное время Трошечкин, стремясь выбить мяч, задел в своей штрафной Чернова, но судьи и в этом моменте не нашли повода для назначения пенальти.