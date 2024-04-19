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Семак рассказал о вариантах схемы «Зенита» в отсутствие Дугласа Сантоса

Семак рассказал о вариантах схемы «Зенита» в отсутствие Дугласа Сантоса
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о вариантах схемы сине-бело-голубых в отсутствие защитника Дугласа Сантоса.

«Варианты у нас определённые есть. Есть вариант, где мы можем сыграть с тройкой центральных защитников, есть вариант, при котором мы будем действовать и в четвёрке, и по ходу того же матча можем перестраиваться. Поэтому в отношении тактической схемы у ребят есть определённые понимания.

Что касается самой игры, то мы уже решим, как будем играть немного позже, после того, как поймём, кто в каком состоянии находится, есть ли у кого-то какие-то повреждения, которые не позволят сыграть, как восстановились те игроки, которые провели до этого матч. Примем решение, исходя из состояния наших игроков», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

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