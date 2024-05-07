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В «Пари НН» сообщили, что Мамаду Майга успешно перенёс операцию

В «Пари НН» сообщили, что Мамаду Майга успешно перенёс операцию
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Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов рассказал, что полузащитник команды Мамаду Майга успешно перенёс операцию после разрыва крестообразных связок колена.

«Мамаду сегодня перенёс операцию. Дня два-три он будет восстанавливаться. Уже начался первый этап реабилитации. Может, на следующей неделе он вернётся в расположение команды, а дальше уже будем думать, что и как», — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

29-летний Мамаду Майга в нынешнем сезоне принял участие в 24 матчах «Пари Нижний Новгород» во всех официальных турнирах. Ему не удалось отметиться результативными действиями. Его действующее трудовое соглашение с командой рассчитано до июня 2027 года.

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