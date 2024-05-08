Касильяс: я был в школе, когда мама сказала, что я должен лететь с «Реалом» на матч ЛЧ

Бывший голкипер мадридского «Реала» Икер Касильяс рассказал историю из начала своей карьеры в составе «сливочных».

«Я был в классе с одноклассниками, когда мама сказала мне, что я должен лететь с мадридским «Реалом» в Норвегию на матч Лиги чемпионов (скорее всего речь идёт о матче с «Русенборгом» (2:0) в ЛЧ сезона-1997/1998). Из сидящего в классе с друзьями я превратился в человека, сидящего за одним столом с Морьентесом, Зеедорфом и Раулем», — приводит слова Касильяса канал Madrid Xtra в соцсети Х (ранее твиттер).

Касильяс выступал за «Реал» с 1999 по 2015 год. За это время голкипер провёл в составе королевского клуба 725 матчей, 264 из которых завершил на ноль, в остальных пропустил 751 мяч.

В составе «Реала» Касильяс выиграл пять чемпионатов Испании, два Кубка и четыре Суперкубка Испании. На международной арене голкипер взял три раза Лигу чемпионов, два раза Суперкубок УЕФА и один раз выиграл клубный чемпионат мира.

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