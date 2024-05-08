Карвахаль дал ценный совет молодым игрокам, приходящим в мадридский «Реал»

32-летний правый защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль ответил на вопрос о том, что нужно молодому игроку для успеха в составе «сливочных».

«Чем должен обладать молодой человек, чтобы добиться успеха в Мадриде? Несколько лет назад я был одним из них, но сейчас молодые люди приходят очень подготовленными. Они знают, где они находятся и что представляет собой этот клуб. Я бы попросил их проявить терпение. Нелегко оставаться в течение нескольких сезонов на скамейке запасных, не будучи бесспорным игроком стартового состава и получая по несколько минут игрового времени… но почти все мы проходим через те процессы, которые следует воспринимать как обучение. Затем, когда появятся возможности, вы будете более подготовлены», — приводит слова Карвахаля AS.

Защитник Даниэль Карвахаль является воспитанником системы мадридского «Реала», в первую команду «сливочных» попал в 2013 году после полного сезона, проведённого в леверкузенском «Байере». В текущем сезоне на его счету 37 матчей за клуб во всех турнирах, пять забитых мячей и пять голевых передач.