Шалимов — о матче между «Реалом» и «Баварией»: у команд равные шансы на успех

Известный российский специалист Игорь Шалимов поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Баварией».

«Реал» неуязвим. С «Манчестер Сити» они играли от обороны, очень много оборонялись. У «Баварии» сейчас вся мобилизация и все силы — на Лигу чемпионов. Мне нравится, как они сейчас выглядят: работают фланги, Кейн забивает в каждой игре. «Реал» играет без выдвинутого нападающего, Беллингем кружит везде. На мой взгляд, шансы равные на успех. Не отдавал бы предпочтение «Реалу», — заявил Шалимов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, матч между «Баварией» и «Реалом» состоится сегодня, 8 мая. Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, Испания. В качестве главного арбитра выступит Шимон Марциняк из Польши. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Отметим, что первый матч между командами завершился вничью со счётом 2:2.