«Реал» растопчет защиту «Баварии» или у Кейна есть шанс в Лиге чемпионов?

8 мая состоится ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором «Реал» будет играть с «Баварией». Встреча пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало игры – в 22:00 мск. Первый матч завершился вничью со счётом 2:2.

Где смотреть онлайн бесплатно матч «Реал» — «Бавария»

В прямом эфире встречу «Реал» – «Бавария» покажут на телеканале «Матч!». Начало трансляции – не ранее 22:00 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч «Реал» — «Бавария» 8 мая 2024 года

Эксперты дали свою оценку на игру 1/2 финала Лиги чемпионов. Они считают фаворитом «Реал» и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.98. Успех «Баварии» идёт за 3.90. Вероятность ничьей оценена в 3.85. Аналитики считают, что встреча получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.40.

Сделать ставки на гол Джуда Беллингема можно с коэффициентом 2.70. Если забьёт Гарри Кейн – сыграет 2.50. Вероятность пенальти в матче «ПСЖ» – «Боруссия» Дортмунд оценена в 2.50.

Анализ и прогноз на матч Лиги чемпионов «Реал» — «Бавария» (08.05.2024)

8 мая «Реал» и «Бавария» проведут свой 28-й очный матч. Ответная встреча 1/2 финала Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Несмотря на то что в этой паре есть фаворит, мы бы не назвали его очевидным.

«Сливочные» хорошо начали первую игру с «красными». Винисиус Жуниор забил гол в первом тайме, и команда удержала преимущество до второй половины встречи. Мюнхенцы после перерыва взбодрились и вышли вперёд благодаря забитым мячам от Кейна и Зане. К счастью, Жуниор спас матч, реализовав пенальти на 83-й минуте. В итоге ничья – 2:2.

Подопечные Карло Анчелотти после выезда на «Альянц Арену» вернулись к делам во внутреннем чемпионате. Тренер решил провести ряд серьёзных изменений в составе на встречу с «Кадисом» в Примере. Беллингем и Жуниор вышли во втором тайме, когда команда вела со счётом 1:0. В итоге они помогли установить разгром – 3:0. Джуд забил один из голов.

В параллельной встрече «Жирона» победила «Барселону, что ускорило чемпионство «Реала» в Примере. Теперь «сливочные» могут спокойно сконцентрироваться на том, чтобы выиграть 15-й титул Лиги чемпионов. Возникнут ли проблемы с голами у мадридцев на домашнем стадионе, на котором они забивали в 28 последних встречах ЛЧ? Вряд ли!

После вылета из Кубка Испании подопечные Анчелотти провели 20 матчей во всех турнирах без поражений. Дома эта серия ещё более впечтляющая. Около 13 месяцев «Реал» никому не проигрывает на «Сантьяго Бернабеу». Как минимум этого должно быть достаточно, чтобы «Бавария» поняла, как ей будет несладко.

Подопечные Томаса Тухеля в этом сезоне не смогли выиграть Бундеслигу. Это сделал непобедимый «Байер». Поэтому они ведут борьбу за возможность финишировать в тройке лучших чемпионата Германии. Но даже эта, казалось бы, простая для такого клуба задача оказалась тяжёлой.

От «Баварии» ждали блестящего завершения сезона в Бундеслиге. Особенно после трёхматчевой победной серии. Как оказалось, всё зря. В минувшем матче мюнхенцы проиграли своему главному конкуренту в борьбе за вторую строчку – «Штутгарту» – со счётом 1:3. Автором единственного гола за «красных» стал не кто иной, как Гарри Кейн. Просто машина!

В 2024 году подопечные Томаса Тухеля ни разу не сыграли «на ноль» в гостевых встречах. Если взять во внимание 10 последних матчей на выезде мюнхенцев, то окажется, что они одержали только две победы, потерпев шесть поражений. Не лучшая статистика в преддверии игры с сильнейшей домашней командой.

В шести из семи последних гостевых матчей «Бавария» пропускала минимум по два мяча. Поэтому не будет ничего удивительного, если мы вновь станем свидетелями большого количества голов. Вот только «Реал» подходит к ответной встрече в куда более приподнятом настроении.

В выходные «сливочные» выиграли чемпионат Испании, а ещё в состав наконец-то вернулся Тибо Куртуа. Он оправился от травмы и принял участие в этой знаменательной игре. Причём бельгиец даже не пропустил. Пусть соперник был слишком слаб, но тот факт, что вратарь быстро восстанавливается, достоин внимания.

Теперь место Андрея Лунина под вопросом. Хоть Анчелотти и пообещал публично поставить в ворота украинского голкипера, но намекнул, что может поменять своё решение. В распоряжении тренера «Реала» есть все необходимые футболисты. Винисиус Жуниор, Джуд Беллингем, Родриго, Тони Кроос и Федерико Вальверде будут готовы проявить себя на все 100%.

Про «Баварию» такого не скажешь. У Томаса Тухеля хватает игроков, пребывающих в лазарете. Не вовремя травму получил защитник Рафаэль Геррейру. Вот к чему привёл риск наставника в матче Бундеслиги. Кстати, заменил его Эрик Дайер, у которого имеется небольшое повреждение бедра. Такие проблемы в обороне могут позволить «сливочным» устроить голевую феерию.

На что ставить в матче «Реал» — «Бавария»

Забудьте о скучных матчах в Лиге чемпионов, как это сделал «Реал». В еврокубках он часто дарит интригу, зрелище и радует голами. Анчелотти прознал секрет успеха и пользуется им для достижения целей. Болельщики на «Сантьяго Бернабеу» помогут взвинтить темп.

У «Баварии» есть большие проблемы с обороной, из-за которых так много поражений и пропущенных мячей. Особенно это заметно по гостевым встречам. Решить их в этом сезоне уже точно не удастся. Придётся компенсировать недостаток мощной атакой во главе с Гарри Кейном. Вот только у «сливочных» нападение ничуть не хуже.

Поэтому мы считаем, что в этой встрече будет много забитых голов. Не будем исключать даже такого варианта событий, при котором обе команды забьют больше 1.5 мяча. Но предложим в качестве ставки тотал больше 3.5 мяча за 2.35.

Ставка: тотал больше 3.5 мяча за 2.35.