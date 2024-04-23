«Ливерпуль» резко пошёл за другим тренером. На место Клоппа едет Гвардиола 2.0

Руководство клуба уже ведёт переговоры со Слотом. А сам тренер рассказывал о любви к АПЛ.

Арне Слот — основной претендент на должность главного тренера «Ливерпуля». Об этом пишет близкий к клубу журналист The Telegraph Крис Баскомб. Неожиданная фигура на роль сменщика Юргена Клоппа, особенно с учётом того, что до последнего времени чаще всегда мелькала фамилия Рубена Аморима из лиссабонского «Спортинга». Работает аналитический отдел гендиректора FSG (компания, владеющая «Ливерпулем») по спортивным вопросам Майкла Эдвардса. Что известно о переговорах тренера с англичанами?

Баскомб сообщает, что Слота также рассматривают «Бавария» и «Барселона». Арне — главный претендент в шорт-листе «Ливерпуля», который постепенно сокращается. Важное качество, которое нравится руководителям клуба, — умение Слота работать с ограниченным бюджетом. При скромных ресурсах тренер выводил «Фейеноорд» в финал Лиги конференций (2022) и четвертьфинал Лиги Европы (2023). Слот изменил стиль роттердамцев: вместо скучного «автобуса» он построил атакующую и весёлую команду. Арне считают последователем Хосепа Гвардиолы и сравнивают с Микелем Артетой и Роберто Де Дзерби.

Инсайдер Фабрицио Романо подтверждает, что Слот входит в список «Ливерпуля». Отмечается, что тренер и клуб уже контактировали напрямую. Запланирована ещё одна встреча. Однако журналист The Guardian Энди Хантер заявил, что «Ливерпуль» ищет сменщика Клоппа через посредников, а не через прямые контакты с тренерами. Он сообщает, что, помимо Слота, англичане интересуются Рубеном Аморимом и Де Дзерби.

Арне Слот Фото: NESimages/Getty Images

Несколько интересных деталей добавляет ещё один близкий к «Ливерпулю» журналист — Пол Джойс из The Times. Клубу нравится навык Слота развивать футболистов, а также агрессивный и энергичный стиль команд Арне. Сделка со специалистом ещё далека от финиша: ситуацию усложняет тот факт, что летом на поиски тренеров отправятся «Бавария», «Барселона» и «Милан» (к ним обязательно добавится парочка серьёзных клубов). Слот знаком с ассистентом Клоппа — Пепейном Лейндерсом. Правда, этот голландец уже объявил об уходе и вряд ли останется в штабе Арне, хоть соответствующих инсайдов пока нет.

«Фейеноорд» хотел бы сохранить тренера, но он сам планирует сделать следующий шаг в карьере. Контракт Слота с роттердамцами действует до 2026 года. В соглашении нет пункта об отступных, но Джойс отмечает, что суммы в районе € 10 млн хватит для выкупа контракта.

Что ещё известно о Слоте?

Арне провёл всю игровую карьеру в Нидерландах. Он выступал за «ПЕК Зволле», «НАК Бреда» и роттердамскую «Спарту». Ничего серьёзного в качестве футболиста Слот не добился. Лучшее достижение — победа в первой лиге Нидерландов. Арне закончил игровую карьеру в 2013-м и тут же приступил к тренерской деятельности: он вошёл в штаб «ПЕК Зволле». Затем — должность ассистента в «Камбюре» (2014) и первая самостоятельная работа в этой же команде (2016-2017). А в 2017-м Слот добрался до крупного клуба — «АЗ Алкмар». Два года Арне работал ассистентом, а затем возглавил команду. Сезон-2019/2020 не был закончен из-за пандемии коронавируса. АЗ под руководством Слота после 25 туров делил первое место с «Аяксом» и мог замахнуться на трофей.

После ухода из АЗ в 2020-м Арне отдыхал целый год. А летом 2021-го его позвали в «Фейеноорд». В первый сезон клуб дошёл до финала Лиги конференций, занял третье место в чемпионате, а Слот получил премию имени Ринуса Михелса как тренер года. Чемпионат Нидерландов — 2022/2023 стал «золотым» для «Фейеноорда»: команда опередила ПСВ на семь очков, «Аякс» — на 13. Роттердамцы взяли титул во второй раз в XXI веке. В нынешнем сезоне «Фейеноорд» уже выиграл Кубок Нидерландов, а в Эредивизии занимает вторую строчку (даёт право сыграть в Лиге чемпионов). В общем, Арне оставит крутое наследство следующему тренеру.

Арне Слот с трофеем чемпиона Нидерландов Фото: Dennis Bresser/Getty Images

Специальный корреспондент Sky Sports в Нидерландах Гари Коттерхилл отзывается о Слоте как о «привлекательном, вежливом, очень улыбчивом человеке» и отмечает, что у того есть харизма. «Конечно, иногда Арне злится на своих игроков. Но он любит их. Слот им нравится, потому что создал гармонию в «Фейеноорде», — добавил журналист нидерландского телеканала RTV Деннис ван Эрсель.

Арне Слот главный тренер «Фейеноорда» «Моим следующим шагом будет не клуб в Нидерландах. Я всегда говорил, что АПЛ — лучшая лига мира».



Эти слова Слот произнёс в мае 2023 года. А теперь его следующим шагом, по всей видимости, станет «Ливерпуль».