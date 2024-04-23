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Новым тренером Ливерпуля может стать Арне Слот из Фейеноорда, подробности, что за тренер, карьера, переговоры, АПЛ

«Ливерпуль» резко пошёл за другим тренером. На место Клоппа едет Гвардиола 2.0
Никита Паглазов
Арне Слот
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Руководство клуба уже ведёт переговоры со Слотом. А сам тренер рассказывал о любви к АПЛ.

Арне Слот — основной претендент на должность главного тренера «Ливерпуля». Об этом пишет близкий к клубу журналист The Telegraph Крис Баскомб. Неожиданная фигура на роль сменщика Юргена Клоппа, особенно с учётом того, что до последнего времени чаще всегда мелькала фамилия Рубена Аморима из лиссабонского «Спортинга». Работает аналитический отдел гендиректора FSG (компания, владеющая «Ливерпулем») по спортивным вопросам Майкла Эдвардса. Что известно о переговорах тренера с англичанами?

Про Эдвардса рассказывали отдельно:
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Баскомб сообщает, что Слота также рассматривают «Бавария» и «Барселона». Арне — главный претендент в шорт-листе «Ливерпуля», который постепенно сокращается. Важное качество, которое нравится руководителям клуба, — умение Слота работать с ограниченным бюджетом. При скромных ресурсах тренер выводил «Фейеноорд» в финал Лиги конференций (2022) и четвертьфинал Лиги Европы (2023). Слот изменил стиль роттердамцев: вместо скучного «автобуса» он построил атакующую и весёлую команду. Арне считают последователем Хосепа Гвардиолы и сравнивают с Микелем Артетой и Роберто Де Дзерби.

Инсайдер Фабрицио Романо подтверждает, что Слот входит в список «Ливерпуля». Отмечается, что тренер и клуб уже контактировали напрямую. Запланирована ещё одна встреча. Однако журналист The Guardian Энди Хантер заявил, что «Ливерпуль» ищет сменщика Клоппа через посредников, а не через прямые контакты с тренерами. Он сообщает, что, помимо Слота, англичане интересуются Рубеном Аморимом и Де Дзерби.

Арне Слот

Арне Слот

Фото: NESimages/Getty Images

Несколько интересных деталей добавляет ещё один близкий к «Ливерпулю» журналист — Пол Джойс из The Times. Клубу нравится навык Слота развивать футболистов, а также агрессивный и энергичный стиль команд Арне. Сделка со специалистом ещё далека от финиша: ситуацию усложняет тот факт, что летом на поиски тренеров отправятся «Бавария», «Барселона» и «Милан» (к ним обязательно добавится парочка серьёзных клубов). Слот знаком с ассистентом Клоппа — Пепейном Лейндерсом. Правда, этот голландец уже объявил об уходе и вряд ли останется в штабе Арне, хоть соответствующих инсайдов пока нет.

«Фейеноорд» хотел бы сохранить тренера, но он сам планирует сделать следующий шаг в карьере. Контракт Слота с роттердамцами действует до 2026 года. В соглашении нет пункта об отступных, но Джойс отмечает, что суммы в районе € 10 млн хватит для выкупа контракта.

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Что ещё известно о Слоте?

Арне провёл всю игровую карьеру в Нидерландах. Он выступал за «ПЕК Зволле», «НАК Бреда» и роттердамскую «Спарту». Ничего серьёзного в качестве футболиста Слот не добился. Лучшее достижение — победа в первой лиге Нидерландов. Арне закончил игровую карьеру в 2013-м и тут же приступил к тренерской деятельности: он вошёл в штаб «ПЕК Зволле». Затем — должность ассистента в «Камбюре» (2014) и первая самостоятельная работа в этой же команде (2016-2017). А в 2017-м Слот добрался до крупного клуба — «АЗ Алкмар». Два года Арне работал ассистентом, а затем возглавил команду. Сезон-2019/2020 не был закончен из-за пандемии коронавируса. АЗ под руководством Слота после 25 туров делил первое место с «Аяксом» и мог замахнуться на трофей.

После ухода из АЗ в 2020-м Арне отдыхал целый год. А летом 2021-го его позвали в «Фейеноорд». В первый сезон клуб дошёл до финала Лиги конференций, занял третье место в чемпионате, а Слот получил премию имени Ринуса Михелса как тренер года. Чемпионат Нидерландов — 2022/2023 стал «золотым» для «Фейеноорда»: команда опередила ПСВ на семь очков, «Аякс» — на 13. Роттердамцы взяли титул во второй раз в XXI веке. В нынешнем сезоне «Фейеноорд» уже выиграл Кубок Нидерландов, а в Эредивизии занимает вторую строчку (даёт право сыграть в Лиге чемпионов). В общем, Арне оставит крутое наследство следующему тренеру.

Арне Слот с трофеем чемпиона Нидерландов

Арне Слот с трофеем чемпиона Нидерландов

Фото: Dennis Bresser/Getty Images

Специальный корреспондент Sky Sports в Нидерландах Гари Коттерхилл отзывается о Слоте как о «привлекательном, вежливом, очень улыбчивом человеке» и отмечает, что у того есть харизма. «Конечно, иногда Арне злится на своих игроков. Но он любит их. Слот им нравится, потому что создал гармонию в «Фейеноорде», — добавил журналист нидерландского телеканала RTV Деннис ван Эрсель.

Арне Слот
Арне Слот
главный тренер «Фейеноорда»

«Моим следующим шагом будет не клуб в Нидерландах. Я всегда говорил, что АПЛ — лучшая лига мира».

Эти слова Слот произнёс в мае 2023 года. А теперь его следующим шагом, по всей видимости, станет «Ливерпуль».

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