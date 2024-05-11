«Быстрову бесполезно что-то доказывать». ТВ-эксперт Мор — о любимом «Спартаке» и не только

Как красно-белые обманули Эдуарда, почему «Динамо» и «Краснодар» не чемпионские команды и что «Локо» делать с Дзюбой? Ответы на все вопросы.

Эдуард Мор дважды становился чемпионом России со «Спартаком», а теперь выступает экспертом на ТВ и подумывает попробовать себя в тренерстве.

Из нашего интервью вы узнаете:

Почему Мор не тренирует и с кем бесполезно спорить в ТВ-студии

— Чем вы сейчас занимаетесь, помимо экспертизы на ТВ?

— Тренирую любителей, даю индивидуальные тренировки. Ещё занимаюсь с сыном, но это уже бесплатно.

— Хотели бы, чтобы сын пошёл по вашим стопам и стал футболистом?

— Да. Поэтому столько сил в это вкладываю.

— Работу на ТВ рассматриваете в качестве полноценной?

— На данный момент это у меня основное. Так получилось не сразу. Я пока не понимаю, как всё будет происходить в дальнейшем. Изначально основным видом деятельности были тренировки, но потом их стало меньше из-за коронавируса, а затем люди стали уезжать. В то же время количество эфиров стало увеличиваться. Постепенно, сам того не желая, ушёл в эту сторону. Теперь стараюсь все игры внимательнее смотреть и анализировать. Это стало в какой-то степени неожиданным для меня. Как будет дальше — посмотрим.

У меня есть тренерская лицензия и есть желание тренировать. Но мне нужно уделять внимание сыну. Плюс с возрастом многое пересмотрел. Я понимаю, что сейчас меня никто не возьмёт главным тренером. Хотя и помощником мне было бы интересно. Моя сегодняшняя работа заключается не только в том, чтобы быть экспертом.

— В чём ещё?

— По просьбе не высшего руководства, то есть шеф-редактора и так далее я участвую в подготовке эфиров. Заранее приезжаю и отмечаю, на что нужно обратить внимание в тех или иных матчах и моментах. Также прямо во время игры пишу о каких-то тактических моментах — это всё выхватывают и потом вставляют в эфир.

Эдуард Мор Фото: matchtv.ru

— Следите за работой коллег на зарубежном ТВ?

— Больше слежу за тренерами, а за экспертами — нет. У каждого должен быть свой почерк. Если у меня вечерняя студия, то я стараюсь не слушать анализ российских коллег, чтобы не сбиваться в эту сторону. В нерабочие дни в студии я с удовольствием слушаю, что говорят коллеги. Но при обсуждении лучше иметь чисто своё мнение и ни под кого не подстраиваться.

— Кто из коллег давит авторитетом в эфирах?

— Такого нет. Все разные. Другое дело, что я воспитанный человек. Для меня субординация — это нормально. На меня никто абсолютно не давит, даже, скорее, наоборот. В эфире с коллегами старше меня я стараюсь вести себя скромнее, чем с ровесниками или младше. Не знаю, как это смотрится со стороны, но моё внутреннее ощущение таково. Я слушаю людей, которые скажут всю правду в глаза, не предвзяты, были в футболе. От таких людей я пока слышал только хорошее.

— Кого сложнее всего переспорить?

— Есть такие моменты, что я просто не спорю. Понимаю, что бесполезно. Например, если я в студии с Быстровым, то абсолютно бесполезно ему что-то доказывать, потому что он всё равно не слушает. Я могу всё что угодно говорить, но здесь даже не важны аргументы и факты. Поэтому я с ним не спорю.

Но подискутировать мне очень интересно. Нравится слушать Шалимова, Талалаева, Рахимова, Аршавина. Когда находишься с такими людьми, получаешь большое удовольствие. Сидишь с ними, будто на кухне — где-то споришь, где-то — рассуждаешь. Это очень интересно.

— Ваши оценки в студии когда-то задевали коллег?

— Было подобное один раз. Мы потом пересекались с этим человеком. Чего-то негативного не было. Один раз близкий друг послал мне голосовое сообщение. Он не обиделся, но посыл был такой, что с формулировками можно было помягче. Это даже прозвучало не в эфире, а в интервью одному изданию. Я перечитал свои слова и понял, что перегнул. Меня даже немного удивляет, что претензий минимум.

— Семья смотрит ваши эфиры?

— Сын смотрит, жена — нет. Говорит: «Я тебя и так постоянно вижу дома. Чего на тебя по телевизору смотреть?» Смотрят родственники: мама, тётя, сестра.

— Критикуют?

— Нет (смеётся). Маме с тётей нравится, когда в студии весело и есть споры.

— В 2012-м вы получили тренерскую лицензию. Почему эта история не получила развития?

— Самое последнее дело — это кого-то обвинять. В начале были предложения, а я от них отказывался. Теперь понимаю, что зря и надо было сразу браться за работу. Потом предложений становится меньше. Где-то обо мне забыли, но в последнее время были варианты. Однако это уже немного не то, на что я сейчас готов пойти.

Получалось так, что я должен был идти с кем-то в связке, однако потом что-то не складывалось. Я дважды должен был идти работать в академию «Спартака». Я очень хотел, но что-то не сложилось. Кого-то винить здесь точно не буду.

— Но желание тренировать на высоком уровне не ушло?

— Нет.

— Как бы вы оценили сегодняшние тренерские кадры в России?

— Одни говорят, что у нас всё плохо, а другие — что всё хорошо. Правда где-то посередине. Не думаю, что у нас всё плохо. В России работать сложно. Это очень большая тема. Если я начну об этом говорить, то мы не закончим. Здесь всё — наш менталитет, доверие к российским тренерам, каких тренеров у нас хотят видеть. Не могу сказать, что всё прекрасно, но и не могу сказать, что всё плохо.

Кто является фаворитом в чемпионской гонке РПЛ

— Российские тренеры сильнее пришлых?

— Есть важный момент для российского тренера — он больше вкладывается. Если у российского тренера не получается здесь, то, по сути, он себя закапывает, и на этом всё.

Есть иностранные тренеры, которые тоже вкладываются, но зачастую просто зарабатывают деньги. В той же Испании, Италии и так далее не судят о тренере по тому, как он у нас поработал. Поэтому у нас очень много проходимцев. Это большая проблема. Наш тренер всё равно гораздо больше дорожит тем, как он здесь поработал.

— Кто сейчас самый сильный тренер в России?

— Всегда хочется быть оригинальным, но здесь я назову тех же Карпина, Семака, Рахимова, Осинькина — в общем, всех тех, кого назовёте и вы.

— У вас есть фаворит в чемпионской гонке?

— У «Зенита» есть большие проблемы — в команде идёт перестройка. Пришедшие футболисты в полной мере не заменили тех, кто ушли. Проблемы «Зенита» всем видны. Возможно, где-то есть внутреннее перенасыщение у давно играющих легионеров.

Но мы видим, что «Спартак» убрал тренера, у ЦСКА нет кадров, «Краснодар» после смены тренера лихорадит. Сезон такой, где нет команды, игру которой можно назвать чемпионской.

Сейчас всё в руках «Зенита» — они на одно очко опережают преследователей. У команды есть опыт, а осталось всего три игры. Я сильно удивлюсь, если «Зенит» не станет чемпионом. Глядя на игру «Краснодара» и «Динамо», сложно их назвать чемпионскими командами. К сожалению, в этом списке нет «Спартака».

— Почему «Краснодар» весной сильно просел в результатах?

— Первое — это отставка Ивича. На Ивиче всё держалось, футболисты привыкли к его требованиям и тактике. Второе — психология. «Краснодар» сам себя испугался. Та же абсолютно ненужная красная карточка Кордобы в конце осенней части сезона, красная карточка Волкова в Самаре, абсолютно необъяснимая. Такие действия футболисты совершают в командах, которые морально неустойчивы и не уверены в себе. Они сами испугались того, что у них есть такой шанс.

— «Динамо» может додавить «Зенит» и стать чемпионом?

— «Динамо» играть в Калининграде с «Балтикой», которой некуда деваться, потому что они идут в зоне вылета. Думаю, «Балтика» не проиграет «Динамо». У «Динамо» проблемы во вратарской линии.

Как только они реально подобрались к первому месту, сразу потерпели три поражения подряд. Пока на них ничего не давит, они спокойно идут. Когда приближаются к верхам, начинают сами допускать ненужные ошибки. Я не особо верю в «Динамо» в этом плане.

— Тюкавин готов к Европе?

— Думаю, да. Это наша звёздочка. Он выглядит очень здорово во всех отношениях. Тюкавин делает много того, что можно не увидеть со стороны: ведёт борьбу, открывается, освобождает зоны. Это футболист, который готов к Европе. Другое дело, что, если он поиграет в «Динамо» ещё год, будет более зрелым. Но он готов уже сейчас.

Константин Тюкавин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Считаете нынешний сезон «Спартака» провальным?

— Здесь всё упирается в Кубок России. Если выйдут в финал и выиграют трофей, сезон будет спасён. Если нет, то сезон провальный.

— Верите в победу «Спартака» в Кубке России?

— С «Балтикой» на выезде у «Спартака» шансы 50 на 50. Но вполне возможно, что «Балтика» полностью сосредоточится на чемпионате и выйдет в Кубке полуторным составом — это сыграет «Спартаку» на руку. Что касается финала, то в одном матче может быть что угодно.

— Кого видите следующим тренером «Спартака»?

— Не знаю, стоит ли упоминать Карпина и Черчесова, учитывая, что Амарал сказал, что их нет в списке. Из российских специалистов я бы их назвал.

Из иностранцев Ивич идеально подошёл бы «Спартаку». Если брать тренеров из дальнего зарубежья, то хотелось бы, чтобы это был не молодой специалист, который будет учиться. Нужен опытный тренер с трофеями, пониманием и авторитетом.

— Как относитесь к идее оставить Слишковича на постоянной основе?

— Слишкович сейчас ведёт себя просто идеально: как он общается с прессой, как он объясняет свои решения. Другое дело, что пока это с приставкой исполняющего обязанности. Что будет, если его утвердят главным?

Я приведу пример. Соболев и Игнатов отлично смотрелись в матче с «Динамо», и оба сделали гол+пас. В следующем матче в Нижнем Новгороде они оба остаются в запасе, а «Спартак» не сумел дожать «Пари НН» и сыграл вничью. Если бы Слишкович не был «и. о.», подвергся бы сумасшедшей критике после этого. Пока же отношение к нему не как к полноценному главному тренеру.

Пока «Спартак» играет за счёт того, что убрали Абаскаля, которого все откровенно не любили. Эмоциональный фон улучшился. То, что сейчас Слишковичу ставится в заслугу, потом будет ставиться в вину. Является ли Слишкович непререкаемым авторитетом для футболистов? После Абаскаля пока всё хорошо. Когда букетный роман схлынет, пойдут вопросы. Я ничего не исключаю, но сомневаюсь, что оставить Слишковича было бы правильным решением. «Спартаку» нужен авторитетный тренер.

— Много разговоров в нынешнем сезоне вокруг Джикии. Вам жалко его в сложившейся ситуации?

— Георгий — боец и капитан команды. Конечно, к таким футболистам всегда относятся с симпатией. Вдвойне обидно то, что у него сейчас травма. Сейчас он играл бы, потому что травмировался Бабич, который играл на месте Джикии.

— Джикия покинет «Спартак» летом?

— Сложно сказать. Скорее да, чем нет.

Что «Локомотиву» делать с Дзюбой

— Также большой шум вокруг Дзюбы и его времени на поле в «Локомотиве». Его представитель фактически обвинил Галактионова в лицемерии. Истории Джикии и Дзюбы похожи?

— В какой-то степени похожи. Такие истории ничем хорошим для футболистов не заканчиваются. В сторону Дзюбы всё равно будет больше негатив. После высказываний представителя Дзюбы процентов пять людей подумают, какой Галактионов плохой.

Остальная часть скажет, что с ним опять проблемы и от Дзюбы этого следовало ожидать. Хотя сам Артём не сказал ни слова. Понимаю, что его представитель хочет сделать как лучше, однако такие высказывания идут только во вред. Дзюба абсолютно точно не останется.

— Дзюба ещё способен приносить пользу на уровне РПЛ?

— Мы каждый раз видим, что он первые полгода в любой команде проводит прекрасно. С его мастерством первые полгода у него будут прекрасными везде.

Артём Дзюба на скамейке запасных Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Кого считаете лучшим игроком РПЛ в текущем сезоне?

— Здесь нужно выбирать из команды, которая станет чемпионом. Если РПЛ выиграет «Динамо», то Тюкавин. Если «Краснодар» — Сперцян или Кордоба. Если чемпионом станет «Зенит», будут выбирать между Кассьеррой, Барриосом, Клаудиньо, Дугласом.

Почему успехи «Спартака» 1990-х — это на 99% заслуга Романцева

— Теперь о вашей карьере. Самым сильным тренером в вашей карьере был Романцев?

— Безусловно. Я со многими работал, но Романцев на совершенно другом уровне. Он ничему не учил по жизни, что не касается футбола. Но в футболе каждый нюанс и каждое его слово проглатываешь и раскрываешь по-новому. Это абсолютный топ. Даже близко к нему никого нет.

— Почему после «Спартака» у него не было громких побед?

— Я знаю ситуацию изнутри. В «Сатурне» мы вместе работали. На сборах мы играли прекрасно, но там вопрос был в том, что Романцев как главный тренер хотел сам выбирать, кто будет играть в составе. Но привезли легионеров, и была просьба их выпускать на поле. Что после ухода Романцева и произошло.

«Сатурн» с большими деньгами выглядел хуже «Сатурна» без денег. Вы можете представить такое, что Романцев работает в условиях, где ему диктуют стартовый состав? А в «Сатурне» потом было такое, что состав уже был выбран, однако прямо перед игрой звонили и меняли его. Вы же не будете диктовать состав Анчелотти, Моуринью и так далее. То же самое Романцев. Я не согласен с тем, что у него не получилось. Просто он не мог работать в таких условиях.

— Каким вам показался Романцев, когда переходили в «Спартак»?

— Глыба! Удивился, что может быть такой тренер, который не орёт, всё делает с уважением и продуманно. Огромное удовольствие. Не было ничего лишнего. В работе с ним у команды была максимальная концентрация.

На тренировках очень тяжело и энергозатратно, волнуешься за каждое действие. Попробуй посмотреть не туда! Или после передачи у тебя мяч задробил — всё, капец. Работая с Романцевым, невозможно не вырасти в футболиста.

— Период в «Спартаке» — подарок судьбы?

— Нет. Я заслужил это своей работой и отношением. Жалко, что, когда я начал полностью чувствовать себя уверенно, в команде пошли изменения, начали продавать игроков, в том числе и меня. Хотя мне потом рассказывали, что Олег Иванович не хотел со мной расставаться, но начали освобождать места под других футболистов. Начинался небольшой бардак, который полностью произошёл потом.

Эдуард Мор в «Спартаке» Фото: Из личного архива Эдуарда Мора

— Первое время в команде не тряслись ноги?

— Нет. Если трясутся ноги, зачем тогда в футбол играть? Было понимание, что у меня есть возможность прикоснуться к чему-то великому. Я работал ради этого всю свою жизнь. Я с детства не был талантливым — всего добивался своей работой.

Понимал, что не буду тем футболистом, который делает «Спартаку» славу, но быть частью этого великого мне удалось. Конечно, хотелось бы большего, но где-то была не моя вина, и меня подставили. Мог бы в «Спартаке» проявить себя лучше? Да, мог.

— Что для вас было бы бо́льшим?

— Больше играть. Провести большее количество матчей и сезонов в «Спартаке».

— Кем больше всего восхищались в «Спартаке» тех времён?

— Егор Титов — самый недооценённый. Его вклад в игру команды и то, что он умеет на футбольном поле, как он играет на команду — это топ-игрок. Егор очень сильно недооценён. Как он работал на поле — это нечто. Если я кем-то восхищаюсь, то Титовым. Если брать эстетику, талант, то это Илья Цымбаларь.

Кто был самым большим талантом «Спартака» и что сгубило Безродного

— Самым близким другом в «Спартаке» был Артём Безродный?

— Да. Это моя большая боль. Мы учились вместе в луганском интернате. Так получилось, что в «Спартак» он пришёл раньше. Потом пришёл я: мы вместе жили в номере, работали в паре. Конечно, наряду с Цымбаларём он был самым талантливым футболистом из той плеяды. Но так получилось. Моя боль, что он закончил так трагично.

— Романцев в своей книге сравнивал Безродного по степени таланта с Мостовым. Почему не раскрылся?

— Артём был очень компанейским человеком. В какой-то степени слабохарактерным, но не в плане футбола. Я говорю про быт. К сожалению, сначала в «Спартаке» ему очень многое прощалось, а это зря. Надо сразу штрафовать и наказывать для их же блага.

Но в то время агентом Безродного был вице-президент «Спартака» Есауленко — он очень многое ему прощал. Нельзя его винить в смерти Безродного. Из благих побуждений Артёму слишком многое позволялось — это его и сгубило.

Артём Безродный Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— В чём был феномен того «Спартака»?

— Романцев. На нём всё держалось. Какой он создал коллектив, как он с ним работал и какие ценности нёс. Думаю, не будь Романцева — не было бы «Спартака» 1990-х. Заслуга Романцева — 99%. У меня есть разочарование от того периода в «Спартаке», есть одна история.

— Расскажите.

— Когда я уходил из команды, у меня за первый круг накопились премиальные, честно заработанные на поле. Когда меня пригласили в «Сатурн», я приехал на встречу с Павловым. Он сказал, что всё согласовано, но у меня был вопрос. Я сказал, что отыграл приличное количество матчей и честно заработал эти деньги, хотел их получить.

Павлов мне сказал, что получу, но я боялся, что нет. При мне он набрал Заварзину и сказал: «Эдуард переживает по поводу денег». А сумма была чуть больше $ 20 тыс. Заварзин ему пообещал, что я получу эти деньги. Я не верил. Потом мне передал трубку Павлов, и Заварзин сказал: «Я тебе клянусь, что ты получишь эти деньги. Если нет, то я отдам свои личные деньги». Он поклялся мне и Павлову. Когда начали раздавать эти премиальные, я получил 0.

— Эта история имеет какое-то продолжение?

— Надо у Заварзина спросить, почему так получилось. Он дал слово и поклялся. В итоге своё слово не сдержал. Хотя речь чуть больше, чем о $ 20 тыс. Если серьёзный человек обещает, даёт слово, а через месяц у меня на счету — 0, то у меня есть вопросы к Заварзину — когда я получу свои деньги? Но «Спартак» дал мне гораздо больше. Я счастлив, что это было в моей жизни.

— Как «Спартаку» вернуть былое величие?

— Нужна системность в руководстве. У команды есть деньги, но нужно, чтобы при руководстве были люди, которым важен сам «Спартак». Говорят: люби себя в футболе, а не футбол в себе. Здесь то же самое — важно, чтобы были люди, которые любят «Спартак», а не всё вокруг него. Нужно вернуть ценности, которые были у команды.