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Стала известна сумма, за которую «Барселона» готова расстаться с Рафиньей

Стала известна сумма, за которую «Барселона» готова расстаться с Рафиньей
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«Барселона» готова расстаться с вингером Рафиньей не менее чем за € 80 млн, сообщает Sport.

По информации источника, в каталонском клубе очень довольны 27-летним бразильцем и им будет трудно принять предложение о продаже игрока. Решение насчёт цены Рафиньи было принято после поступления предложений от клубов из АПЛ в размере € 60 млн.

Среди клубов, которые интересуются игроком, называют «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне Рафинья сыграл 31 матч, забил 8 мячей и отдал 10 голевых передач.

Бразилец перешёл в «Барселону» из «Лидса» в июле 2022 года. Сумма трансфера составила € 58 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает Рафинью в € 50 млн.

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