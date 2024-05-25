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Илья Геркус: «Зенит» больше не та сокрушающая машина, которой был раньше

Илья Геркус: «Зенит» больше не та сокрушающая машина, которой был раньше
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Бывший заместитель генерального директора «Зенита» Илья Геркус высказался о выступлении сине-бело-голубых в нынешнем сезоне.

«Зенит» больше не та сокрушающая машина, которой был раньше. Команда стала играть немного менее убедительно. При этом я не могу сказать, что петербуржцы слабее ЦСКА, «Спартака» или «Локомотива». «Зенит» как раз спустился на их уровень. Стоит отметить, что у них очень мощный состав, но система так и не выстроилась», – приводит слова Геркуса Metaratings.

Напомним, после 29 туров Российской Премьер-Лиги «Зенит» набрал 54 очка и занимает второе место. Сегодня, 25 мая, в матче 30-го тура РПЛ сине-бело-голубые встретятся с «Ростовом». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». В качестве главного арбитра встречи выступит Виталий Мешков. Матч начнётся в 16:30 мск.

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