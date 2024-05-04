Экс-тренер «ПСЖ» Галтье: Месси, Неймар и Мбаппе были крайне успешны в игре и финансах

Бывший главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье рассказал о специфике работы с такими звёздными футболистами, как Лионель Месси, Неймар и Килиан Мбаппе.

«С такими игроками процесс управления происходит по-другому. Обмен мнениями осуществляется в офисе один на один. Каждый из них крайне индивидуален. С таким подбором нестандартных игроков малейшая реакция, малейший взгляд, неуместная улыбка, кивок или жест становятся обсуждаемыми в международных масштабах.

В плане игры на поле у меня была навязчивая идея. Все трое должны были стать прекрасными партнёрами и играть сплочённо. Я думаю, что мы больше никогда не увидим подобного во Франции. Они были очень успешны, как с точки зрения игры, так и с точки зрения финансов. Однако Неймар выбыл из-за травмы, но об этом тогда все забыли (20 февраля 2023 года Неймар получил травму лодыжки, из-за которой пропустил остаток сезона. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Галтье RMC Sport.

Напомним, французский специалист возглавлял «ПСЖ» с 2022 по 2023 год.

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