Как «МЮ» оборвал величие «Арсенала». Венгер скандалил, а в Фергюсона прилетела пицца

Лондонцы так и не отпраздновали 50-й матч без поражений. А вражда клубов накалилась до предела.

«Манчестер Юнайтед» против «Арсенала» — топ-матч в АПЛ. Если манкунианцы не проиграют, то серьёзно сократят шансы соперника на чемпионский титул. 20 лет назад поездка лондонской команды на «Олд Траффорд» получилась памятной. Именно тогда «МЮ» прервал великую серию «Арсенала».

Вражда между клубами усилилась после приезда Венгера

В 1996 году Арсен Венгер прилетел в Англию после странной командировки в Японию (там он тренировал команду «Нагоя Грампус»). Француз заработал себя имя в «Монако», где работал с Джорджем Веа, Юрием Джоркаеффом, Эммануэлем Пети. Венгер привёл клуб к чемпионству в первом же своём сезоне, а потом добавил к этому победу в Кубке Франции. Арсена высоко ценили за интеллектуальный подход к игре и даже нарекли Профессором.

С момента прибытия Венгера на английскую землю его «Арсенал» стал ещё более принципиальным соперником для «Манчестер Юнайтед», который тренировал Алекс Фергюсон. Шотландец до этого за 10 лет работы трижды приводил команду к чемпионскому титулу. Противоположные стили двух тренеров и их своеобразный нрав привели к захватывающему соперничеству.

Венгер подошёл к первой встрече с «МЮ» с серией из 10 матчей без поражений. Но команда Фергюсона обыграла «канониров» (1:0) благодаря автоголу защитника Найджела Уинтерберна. Именно в том матче нападающий «Арсенала» Иан Райт обвинил вратаря «МЮ» Петера Шмейхеля в оскорблении на почве расизма. Датчанин всё отрицал. А через три месяца их вражда продолжилась на стадионе «Хайбери». «МЮ» снова обыграл соперника (2:1), а Райт в одном из эпизодов пошёл двумя ногами вперёд в Шмейхеля. Фергюсон бесился на бровке. А Райт что-то говорил страдавшему на газоне вратарю. После матча дело едва не дошло до драки.

Петер Шмейхель корчится от боли после грубого приёма Иана Райта Фото: Stu Forster/ALLSPORT

Журналистов впечатлило, что Венгер говорил на нескольких языках. Фергюсон отреагировал на это с усмешкой: «Венгера считают умным, потому что он говорит на пяти языках? У нас в академии есть парень из Кот-д’Ивуара, который тоже говорит на пяти языках». В первый же сезон в Англии Венгер пожаловался на то, что лига составляет календарь так, чтобы было удобно «Манчестер Юнайтед». «Он приехал сюда из Японии и рассказывает, как нам вести игру», — ответил Фергюсон.

«Арсенал» был близок к тому, чтобы обломать требл «МЮ» в 1999-м

Венгер привёл «Арсенал» к чемпионскому титулу во второй сезон в АПЛ. Фергюсон изначально не воспринимал француза всерьёз, но успешные результаты лондонского клуба изменили точку зрения шотландца. «Я почти не спал первые полгода в сезоне-1998/1999. Каждый день Алекс повторял, что мы должны обыграть «Арсенал», чего бы нам это ни стоило», — вспоминал Стив Макларен, который тогда работал в штабе Фергюсона.

Алекс Фергюсон с кубком Лиги чемпионов в сезоне-1998/1999 Фото: Ben Radford /Allsport

В 1999 году «МЮ» оформил требл — выиграл чемпионат Англии, Кубок страны и Лигу чемпионов. В полуфинале Кубка манкунианцы одолели «Арсенал». Первая игра завершилась без голов, а в переигровке команда Фергюсона дожала соперника в дополнительное время — 2:1. Хотя подходит ли здесь слово «дожала»? «МЮ» с 74-й минуты играл вдесятером после удаления Роя Кина, а Деннис Бергкамп не реализовал пенальти. Тем не менее Райан Гиггз втащил «МЮ» в финал, а гол получился культовым. Валлиец пробежал полполя сквозь защиту «Арсенала» и вогнал мяч под перекладину.

«Венгер был в ярости. Никогда не видел его таким рассерженным, — вспоминал комментатор Мартин Тайлер. — Арсен не умел проигрывать. В этом плане он был ещё хуже, чем Ферги. И это комплимент. «Арсенал» не реализовал пенальти, и Арсен понимал, что «МЮ» может выиграть. Конечно, он оказался прав».

После матча Фергюсон предложил Венгеру выпить. Это была своеобразная традиция шотландца — он часто приглашал коллег пропустить бокал-другой. Венгер вежливо отказался, но Фергюсон этого не простил. Отношения между тренерами стали ещё более напряжёнными, колкости летели с обеих сторон. Француз намекнул, что «МЮ» подкупает судей. Шотландец предложил коллеге закрыть рот и напомнил, что в Англии тот гость.

«МЮ» после кубкового полуфинала выиграл три подряд чемпионских титула. «Арсенал» всё это время приходил к финишу вторым. Но в сезоне-2001/2002 всё изменилось. Тогда лондонский клуб прервал доминирование соперника. И сделал это красиво — обыграл «МЮ» на «Олд Траффорд» в предпоследнем туре. После матча Фергюсон ворчал, что его команда была лучшей в 2002 году, а Венгер ответил легендарной фразой: «Каждый думает, что его жена — самая красивая в мире».

Арсен Венгер и Патрик Виейра с трофеем АПЛ в 2004 году Фото: Arsenal FC via Getty Images

«Арсенал» прошёл сезон-2003/2004 без поражений. Матч на «Олд Траффорд» получился скандальным

Сезон-2003/2004 — памятный для всех болельщиков «Арсенала». Мало того, что команда стала чемпионом Англии, так ещё и прошла турнир без единого поражения. Ближе всех к победе над будущим триумфатором был как раз «Манчестер Юнайтед». Сентябрьская игра на «Олд Траффорд» превратилась в настоящую битву. Огромное количество фолов и жёстких стыков — привычная картина для матчей «МЮ» и «Арсенала» того времени.

«Арсенал» остался вдесятером в концовке встречи — Патрик Виейра отмахнулся ногой от Руда ван Нистелроя после фола нидерландца. Француз не попал по сопернику, но арбитр оценил действия полузащитника второй жёлтой карточкой. Позже судья Стив Беннетт поставил пенальти в ворота «Арсенала», а к мячу подошёл ван Нистелрой. Футболисты лондонского клуба вовсю костерили Руда. И это помогло — ван Нистелрой залепил с «точки» в перекладину. Мартин Киоун сразу набросился на нидерландца: «Ну что, парень?! Чего ты молчишь?!»

Мартин Киоун орёт на Руда ван Нистелроя Фото: Shaun Botterill/Getty Images

После финального свистка футболисты «Арсенала» снова набросились на ван Нистелроя. Казалось, ещё немного, и они повалят Руда на газон, а потом отдубасят ногами. Хорошо, что вмешался Рой Кин, который оттащил одноклубника в сторону. Футбольная ассоциация Англии выписала «Арсеналу» штраф в £ 175 тыс., а несколько игроков команды получили бан. «Сегодня «Арсеналу» повезло, но они сделали худшее, что я видел в спорте», — возмущался Фергюсон.

«Манчестер Юнайтед» тормознул «Арсенал» в 2004-м. Но самое интересное произошло после матча

Октябрь 2004 года. «Арсенал» приезжает на «Олд Траффорд» в статусе чемпиона Англии и лидера нового розыгрыша АПЛ. Да ещё и с внушительной серией из 49 матчей без поражений. Ходили слухи, что футболисты лондонского клуба даже заготовили специальные футболки с цифрой «50». Впрочем, сами игроки отрицают подобную информацию. А что «МЮ»? Команда Фергюсона завалила старт сезона — шестое место с отставанием от «Арсенала» в 11 очков.

«Манчестер» вышел на матч с бешеным желанием прервать впечатляющую серию соперника. И действовал в достаточно агрессивном стиле. Арбитр Майк Райли игнорировал жёсткие фолы со стороны игроков «МЮ». Рио Фердинанд толкнул плечом убегавшего к воротам хозяев Фредди Юнгберга. Нарушение, которое тянуло если не на фол последней надежды, то на жёлтую карточку и опасный штрафной для гостей. А потом ван Нистелрой заехал шипами в голень Эшли Коулу. Судья проглядел эпизод, а Футбольная ассоциация после матча оштрафовала нападающего на £ 15 тыс.

Ключевой момент матча произошёл на 73-й минуте. Уэйн Руни (в день игры ему исполнилось 19 лет) зацепился за ногу Сола Кэмпбелла в штрафной площади «Арсенала» — Райли сразу указал на «точку». Пенальти выглядел, мягко говоря, сомнительным. На этот раз ван Нистелрой не простил соперника — развёл мяч и вратаря по разным углам. В концовке Руни забил первый мяч в футболке «МЮ» в АПЛ и установил окончательный счёт — 2:0.

Арбитр Майк Райли принял несколько решений в пользу манкунианцев Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Страсти кипели после матча. Так, Кэмпбелл отказался от рукопожатия с Руни. А потом футболисты обеих команд сцепились в тоннеле, который вёл к раздевалкам. Рядом с ними бесились тренеры. Те события в английской прессе назвали «битвой в буфете». Закончилось всё тем, что в Фергюсона прилетел кусок пиццы. Позднее выяснится, что метким стрелком оказался 17-летний Сеск Фабрегас.

«Поскольку я не играл, то одним из первых оказался в тоннеле. В раздевалке увидел пиццу, взял кусок, потому что был голоден. Потом услышал крики, вышел обратно и увидел, как Фердинанд, Анри, Кэмпбелл и другие ребята собираются подраться. Я понимал, что в драке ничего полезного не сделаю, поэтому инстинктивно метнул пиццу в сторону игроков «МЮ». Я даже не целился в Фергюсона», — признается Фабрегас в 2017 году.

Венгер в интервью после матча не стеснялся в выражениях.

Арсен Венгер бывший главный тренер «Арсенала» «Арбитр Райли решил исход игры. Мы знаем, как он умеет работать на «Олд Траффорд», вы сами всё видели. Что касается ван Нистелроя, то он просто мошенник. Даже Руни признал, что пенальти не было».

Фергюсон после матча тоже не мог долго успокоиться: «В тоннеле Венгер критиковал моих футболистов и называл их мошенниками. Я велел ему оставить ребят в покое и заняться своей командой. Он так и не извинился за поведение своих футболистов. Впрочем, я и не жду извинений, такой уж он человек».

В 2004 году в АПЛ появился новый раздражитель — «Челси» Жозе Моуринью. Именно этот клуб разбавил компанию победителей лиги, став чемпионом в первый же сезон португальца (2004/2005). «Арсенал» же не брал титул с тех самых пор и потихоньку отходил на вторые роли, а отношения Венгера и Фергюсоном со временем потеплели. В марте 2023 года этих тренеров включили в Зал славы АПЛ. 20 лет назад «МЮ» прервал впечатляющую серию «Арсенала». Остановят ли теперь манкунианцы соперника на пути к золоту АПЛ?