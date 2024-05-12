«Арсенал» выстрадал матч с «МЮ». А у тен Хага к финалу Кубка, похоже, закончатся игроки

Казалось, что этот матч можно и не смотреть. «МЮ» потерял кучу футболистов и находится в ужасной форме. «Арсенал», наоборот, подошёл к встрече без потерь (разве что Тимбер не совсем восстановился, хотя уже забивает за молодёжную команду).

Удивительно, но «МЮ» в первом тайме выглядел по игре явно не хуже гостей. В том числе больше бил по воротам (8:5). Однако забил именно «Арсенал». Каземиро в прошлом матче позволил себя обвести восемь раз, что тяжеловато объяснить сменой позиции. А вот теперь как раз повлияло непривычное место на поле: бразилец слишком медленно возвращался в линию защиты – в результате Хаверц получил пас на правом фланге, не находясь в офсайде.

Каземиро возвращается в линию обороны «МЮ» Фото: кадр из трансляции

Быстрая атака закончилась тем, что с прострела Хаверца отличился Троссард. Он даже до этого матча был лучшим в команде по соотношению голов в этом чемпионате к проведённым минутам на поле. Мартинелли на скамейке «Арсенала» уже давно не удивляет, хотя во втором тайме он традиционно появился на поле.

У «МЮ» выделялся Диалло. Он дебютировал в основе в этом чемпионате Англии и не только смело шёл в обводку, но и вырезал диагонали через всё поле. С трибуны за этим наблюдал Бруну Фернандеш, который продолжает восстанавливаться от травмы. С учётом проблем «МЮ» с вингерами, чуть-чуть удивляет, что Диалло не выходил в основе раньше.

Амад Диалло и Леандро Троссард Фото: Michael Regan/Getty Images

Первый удар в створ от игрока «МЮ» последовал только на 68-й минуте. Это приложился Каземиро с 30 метров (предыдущие девять ударов шли мимо ворот). Ещё через минуту у «Юнайтед» случилась вынужденная замена. Повреждение получил Диалло, вместо которого вышел Антони. Потом ещё и Майну валялся на поле, после чего прихрамывал. Таким темпом к финалу Кубка Англии у тен Хага вообще не останется футболистов.

Чем ближе к концу матча, тем напряжённее становилась игра. «Арсенал», имея преимущество всего в один мяч, порой просто выносил из штрафной куда подальше. Хотя в конце матча больше моментов создали всё-таки гости. Онана сделал два классных сейва (после ударов Мартинелли и Райса). «МЮ» больше не пропустил, но забить в этот вечер так и не смог.

«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» Фото: Michael Regan/Getty Images

«Арсенал» благодаря этой победе вышел на первое место, опережая «Сити» на одно очко. При этом лондонцам осталось провести только один матч (дома с «Эвертоном»). Команде Гвардиолы предстоит сыграть ещё дважды (на выезде с «Тоттенхэмом» и дома с «Вест Хэмом»). В случае побед в обеих встречах «Сити» гарантирует себе чемпионство четвёртый раз подряд. При равенстве очков первым делом смотрят разницу забитых и пропущенных мячей. Сейчас она лучше у «Арсенала» на три гола.