Роман Бабаев: в условиях изоляции матчи с клубами из Сербии — большой праздник

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев высказался о проведении Братского Кубка летом. Ранее стало известно, что «Динамо» и ЦСКА сыграют с сербскими «Партизаном» и ОФК в Братском Кубке. Турнир пройдёт с 3 по 7 июля в Москве. Всего на турнире будет проведено четыре матча.

«Уверен, что летом этого года будет гораздо ярче, потому что будут присутствовать наши друзья из Сербии. В условиях изоляции каждый такой матч — большой праздник. Надеюсь, болельщики буду удовлетворены тем, что смогут увидеть коллег, товарищей. Ждём большого праздника. Всё это делается в первую очередь для болельщиков и укрепления отношений между клубами», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.