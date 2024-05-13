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Объявлена судейская бригада на финал Лиги Европы сезона-2023/2024

Объявлена судейская бригада на финал Лиги Европы сезона-2023/2024
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Пресс-служба УЕФА на своём официальном сайте объявила судейские назначения на финал Лиги Европы сезона-2023/2024. Решающую игру турнира «Аталанта» — «Байер» обслужит румынская бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем.

Главный арбитр — Иштван Ковач, ассистенты — Василе Флорин Маринеску, Михай Овидиу Артене (все — Румыния), четвёртый арбитр — Иван Кружляк (Словакия), резервный арбитр — Бранислав Ганцко (Словакия), VAR — Пол ван Букель (Нидерланды), АVAR — Кэтэлин Попа (Румыния), поддержка VAR — Роб Диперинк (Нидерланды).

Финал Лиги Европы УЕФА сезона-2023/2024 состоится 22 мая в Дублине (Ирландия). Матч будет проходить на стадионе «Авива».

Действующим обладателем трофея Лиги Европы УЕФА является испанская «Севилья». В финале прошлого розыгрыша турнира испанский клуб обыграл итальянскую «Рому». Основное и дополнительное время тогда закончилось вничью (1:1), а в серии послематчевых пенальти испанцы победили со счётом 4:1.

Лига Европы . Финал
22 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Не начался
Байер
Леверкузен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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