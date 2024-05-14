«Локомотив» отказывается от Дзюбы и ещё трёх россиян. Почему?

Вместе с завершением сезона в РПЛ заканчиваются и контракты у некоторых футболистов. В каких-то клубах решения ещё не приняты, но вот, например, «Локомотив» всё для себя уже решил. Летом по истечении контрактов команду покинут сразу четверо заметных игроков: Артём Дзюба, Станислав Магкеев, Маринато Гильерме и Даниил Худяков. Ниже — подробный разбор причин ухода каждого.

Артём Дзюба

Артём Дзюба Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

История «Локомотива» и Дзюбы заканчивается настолько же печально, насколько классно начиналась. По условиям контракта соглашение Артёма с клубом автоматически продлевалось, если бы форвард набрал 10 результативных действий в РПЛ. И в первой части сезона всё шло неплохо — Дзюба выбил семь. Но за зиму нападающий пропустил два предсезонных сбора, а весной в нём разочаровался Михаил Галактионов. Неделю назад Дзюба даже отказался от автоматической пролонгации в надежде, что это поможет ему вернуться в состав. Но ничего уже не изменить — продления контракта не будет.

Станислав Магкеев

Станислав Магкеев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

С Магкеевым ситуация скорее грустная. Почти год назад Станислав во второй раз в карьере порвал «кресты». До этой травмы он был основным игроком «Локомотива», потом — долгое восстановление и возвращение в общую группу на зимних сборах в этом году. До конца контракта оставалось полгода, и у Магкеева, по нашей информации, был вариант с уходом в «Пари НН», где он смог бы играть. Но Михаил Галактионов защитника не отпустил с аргументом, что Магкеев команде нужен. Однако весной тот ни разу не вышел на поле, а новый контракт клуб не предложил. Поэтому их пути расходятся.

Даниил Худяков

Даниил Худяков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Молодой вратарь резво ворвался в основной состав «Локомотива» при немецком руководстве, но после смены курса потерял место в старте. А после прихода Ильи Лантратова и вовсе оказался в глубоком запасе, проиграв конкуренцию, по мнению тренерского штаба, ещё и Маринато Гильерме. Причины ухода Худякова из клуба в недавнем интервью «Чемпионату» называл агент футболиста Вадим Шпинёв:

«Даниил отклонил унизительное предложение клуба о продлении контракта. Нам предлагали продлить контракт на тех же условиях и всего на один год, парень на это не согласился. С большой долей вероятности Худяков уйдёт из «Локомотива» на правах свободного агента. Спортивный департамент клуба общается с игроком, высказывает заинтересованность в пересмотре отношений. Но фактического предложения с новыми условиями мы не получали.

Я работаю в разных направлениях, рассматриваем Европу. В основном это Турция, потому что уехать туда сейчас у российских футболистов шансов больше. В другие европейские страны уехать можно, но тяжелее, а у Дани всё-таки пока не тот статус. Парню нужно играть, испытывать честную конкуренцию. А не когда ты трудишься, классно показываешь себя в течение недельного цикла, но всегда в старте выходит любимый вратарь».

Маринато Гильерме

Маринато Гильерме Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Главной легенде нынешнего «Локомотива» уже 38 лет. Играет Маринато только в Кубке, но уже летом на позицию второго номера подъедет Антон Митрюшкин. Решение не продлевать контракт с Гильерме со стороны «Локомотива» выглядит логичным. При этом, по нашей информации, Маринато предложат должность внутри клуба, но сам вратарь хочет ещё поиграть. По словам наших источников, вариант с его приглашением рассматривают «Химки» и несколько клубов из Европы.