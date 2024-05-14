«Спартак» в шаге от финала Кубка России! Или Игнашевич снова выдаст сенсацию? LIVE

Друзья, всем привет! В российском футболе сегодня важный день: в финале Пути регионов Кубка России сыграют «Балтика» и «Спартак». Победитель выйдет в Суперфинал, где встретится с «Зенитом» или ЦСКА.

И «Балтика», и «Спартак» как участники РПЛ начинали путь в Кубке России в верхней сетке. Команда Игнашевича не просто вышла из группы, но и успела выбить из плей-офф «Локомотив». Затем были вылет от ЦСКА и проход «Ростова». «Спартак» же не справился с «Зенитом», зато в Пути регионов разобрался с «Динамо».

В РПЛ эти команды уже успели встретиться дважды в сезоне. И оба матча выиграл «Спартак»! Летняя игра в Москве завершилась со счётом 2:1, а в калининградском снегу красно-белые и вовсе не пропустили — 2:0.

Кто же приблизится к трофею? Узнаете в онлайне «Чемпионата», где мы будем внимательно следить за матчем и всеми событиями вокруг него. Присоединяйтесь!

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