Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Балтика — Спартак: прямая онлайн-трансляция матча Кубка России, финал Пути регионов, где смотреть, видео, 14 мая 2024

«Спартак» в шаге от финала Кубка России! Или Игнашевич снова выдаст сенсацию? LIVE
Кирилл Закатченко
«Балтика» — «Спартак». LIVE
Комментарии
«Балтика» уже удивляла в этом розыгрыше.

Друзья, всем привет! В российском футболе сегодня важный день: в финале Пути регионов Кубка России сыграют «Балтика» и «Спартак». Победитель выйдет в Суперфинал, где встретится с «Зенитом» или ЦСКА.

И «Балтика», и «Спартак» как участники РПЛ начинали путь в Кубке России в верхней сетке. Команда Игнашевича не просто вышла из группы, но и успела выбить из плей-офф «Локомотив». Затем были вылет от ЦСКА и проход «Ростова». «Спартак» же не справился с «Зенитом», зато в Пути регионов разобрался с «Динамо».

В РПЛ эти команды уже успели встретиться дважды в сезоне. И оба матча выиграл «Спартак»! Летняя игра в Москве завершилась со счётом 2:1, а в калининградском снегу красно-белые и вовсе не пропустили — 2:0.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
14 мая 2024, вторник. 20:45 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Кто же приблизится к трофею? Узнаете в онлайне «Чемпионата», где мы будем внимательно следить за матчем и всеми событиями вокруг него. Присоединяйтесь!

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android