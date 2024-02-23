Экс-голкипер сборной России Филимонов рассказал, что занимается подготовкой вратарей

Бывший вратарь «Спартака», киевского «Динамо» и сборной России Александр Филимонов рассказал, что занимается в своей вратарской академии с игроками любого возраста и уровня подготовки.

«Я не сижу без работы. У меня своя вратарская академия, которой я посвящаю всё свое время. Предложения из клубов не поступают, для меня это тоже загадка, но без работы я не сижу. Есть моё любимое дело: я тренирую вратарей, юных, взрослых, любого возраста, уровня подготовки. Получаю от этого максимальное удовольствие», — приводит слова Филимонова ТАСС.

Филимонову 50 лет, профессиональную карьеру футболиста он завершил в 2018 году. Наиболее известен Александр своими выступлениями за московский «Спартак». В составе красно-белых вратарь шесть раз становился чемпионом России, выигрывал Кубок страны, а также становился обладателем Кубка чемпионов Содружества. В 1998 году Александр Филимонов получил приз «вратарь года» имени Льва Яшина.