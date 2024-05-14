Не только Мбаппе. Кто из футболистов точно сменит клуб по окончании сезона

Сезон в европейском футболе подходит к концу. Примерно через две с половиной недели мы узнаем всех участников еврокубков на новый сезон. После этого нас закидают бесконечным количеством трансферных новостей. Но уже сейчас известно, кто из футболистов точно начнёт новый сезон в другой команде. Эти ребята либо сами объявили об уходе, либо это сделал их нынешний клуб.

Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе Фото: Getty Images

Признайтесь: вас тоже утомила сага, связанная с Мбаппе? Одна новость сменяла другую, да и противоречий хватало. Правда, в 2024 году в этом вопросе была поставлена точка. А буквально несколько дней назад сам Килиан опубликовал видеоролик с прощальной речью. После такого ни у кого не возникло сомнений. В минувший уикенд «ПСЖ» провёл последний домашний матч в эпоху Мбаппе. Болельщики парижан по-разному отреагировали на это событие. Одна часть фанатов освистала звёздного игрока, другая — вывесила огромный баннер с изображением француза. А потом полыхнуло ещё сильнее. По данным Le Parisien, перед матчем Килиан подрался с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелаифи. Что это вообще за дичь? Одно можно сказать наверняка: Мбаппе начнёт новый сезон в другом клубе. Вы и сами знаете, в каком. Шестилетний период Килиана в Париже подошёл к концу.

Марко Ройс

Марко Ройс Фото: Getty Images

В начале мая дортмундская «Боруссия» объявила об уходе ветерана Ройса. Стороны решили не продлевать контракт, истекающий в конце сезона. Немец записал видео и назвал проведённое время в Дортмунде особенным. И, конечно, поблагодарил болельщиков за фантастическую поддержку. За 12 лет в «Боруссии» Ройс дважды побеждал в Кубке Германии и трижды — в Суперкубке страны. Но так и не добрался до салатницы — год назад Дортмунд жутко накосячил в заключительном туре Бундеслиги. Однако у Ройса ещё есть шанс уйти красиво. Представьте: Марко поднимает над головой «ушастый» кубок после победы в финале Лиги чемпионов. Матче, который стал для него последним в жёлто-чёрной форме. Это был бы готовый сюжет для кинофильма.

Оливье Жиру

Оливье Жиру Фото: Getty Images

Информация об уходе Жиру по окончании сезона ходила давно. 7 апреля сам француз публично заявил, что ещё ничего не решено. Через месяц риторика форварда была иной. По словам Жиру, он отыграет два заключительных матча сезона в «Милане», а потом переедет в МЛС. В лигу, где сейчас пылят Месси, Суарес и другие титулованные футболисты. Этот сезон показал, что Жиру всё ещё в порядке. Даже в 37 лет он забивает 14 мячей в Серии А (16 — во всех турнирах). Добавим к этому ещё девять голевых передач — получится прекрасная картина. Даже немного жаль, что форвард такого уровня уедет из Европы. Всё-таки за МЛС следят не так пристально, как за топ-чемпионатами или Лигой чемпионов.

Кейлор Навас

Кейлор Навас Фото: Getty Images

Ещё один футболист, который покинет «ПСЖ». Навас опубликовал пост в социальных сетях и попрощался с болельщиками столичного клуба. По словам костариканца, в Париже он чувствовал себя как дома. Решение вратаря выглядит вполне логичным, ведь в этом сезоне он отыграл всего пять матчей. Да, Навасу уже 37 лет, но он вполне может быть основным вратарём в клубе уровнем пониже. А в «ПСЖ» делают ставку на Джанлуиджи Доннарумму. Именно итальянец вытеснил Кейлора из основы парижан в 2021 году. Любопытное заявление сделал главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике. По словам тренера, он не видел ничего, что указывало бы на уход Наваса. Странно слышать такое, учитывая пост вратаря и то, что его процитировало множество французских изданий.

Тьяго Силва

Тьяго Силва Фото: Getty Images

«Я приехал сюда, планируя провести всего один год, в итоге остался на четыре», — слова бразильца во время объявления об уходе из «Челси». Кстати, Силва не исключил, что вернётся в лондонский клуб, но уже в другой роли. Он неплохо вошёл в «Челси» — отыграл более 150 матчей с 2020 года, стал победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира. Силве почти 40 лет (исполнится в сентябре), но он всё ещё востребован. Уже известно, что защитник продолжит карьеру в лучшем клубе Южной Америки — «Флуминенсе». Силва не играл на родине с 2009 года — именно тогда он уехал в «Милан». А до этого выступал как раз за «Флуминенсе». С возвращением домой, Тьяго!

Симон Кьер

Симон Кьер Фото: Getty Images

Об уходе Кьера из «Милана» сообщил агент футболиста. Если верить представителю Симона, то игрок мечтал выступать за красно-чёрный клуб. И его мечта чудесным образом сбылась. Но теперь пришло время для прощания. Контракт Кьера с «Миланом» истекает по окончании сезона, и стороны не продлят его. Именно в Италии Симон завоевал единственный трофей в карьере — в сезоне-2021/2022 он был частью чемпионского «Милана». Где продолжит карьеру 35-летний защитник? Агент утверждает, что Симон примет решение после чемпионата Европы. Если так, то ждите новостей во второй половине лета.

Эрик Шупо-Мотинг

Эрик Шупо-Мотинг Фото: Getty Images

«Бавария» объявила об уходе 35-летнего нападающего, который играл за неё с 2020 года. Церемония прощания с Шупо-Мотингом состоялась перед заключительным домашним матчем сезона, который «Бавария» провела 12 мая. Этот форвард выступал в роли подмены. Сначала он давал передышку Роберту Левандовскому, а потом — Гарри Кейну. В этом сезоне Эрик отыграл 27 матчей в Бундеслиге, но суммарно провёл на поле всего 709 минут. Шупо-Мотинг на протяжении большей части карьеры выступал в Германии, хотя были командировки в «Сток Сити» и «ПСЖ». Где теперь продолжит карьеру опытный форвард?

Рафаэль Варан

Рафаэль Варан Фото: Getty Images

«Манчестер Юнайтед» сообщил, что Рафаэль Варан покинет клуб по окончании сезона-2023/2024. У 31-летнего француза завершается контракт с командой. Когда Варан перебирался в «МЮ» из мадридского «Реала» летом 2021 года, болельщики манкунианцев были в восторге. Топ-защитник с большим победным опытом — чем не новый лидер обороны? Но в Манчестере Варан не показал и 50% того, что демонстрировал в Испании. Влияли частые травмы, личные проблемы с Эриком тен Хагом, игровые проблемы команды. Один трофей Кубка лиги за три сезона — не совсем на это Рафаэль рассчитывал, переезжая в АПЛ. Один из самых вероятных маршрутов Варана — Саудовская Аравия. Посмотрим, кому пригодится чемпион мира и четырёхкратный обладатель Лиги чемпионов.