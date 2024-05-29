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«Барселона» объявила о назначении Ханса Флика на пост главного тренера

«Барселона» объявила о назначении Ханса Флика на пост главного тренера
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Немецкий тренер Ханс-Дитер Флик возглавил испанскую «Барселону». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Отмечается, что соглашение со специалистом рассчитано до 30 июня 2026 года.

«Назначив Ханса Флика тренером, «Барселона» выбрала человека, хорошо известного благодаря высокому прессингу, интенсивному и дерзкому стилю игры своих команд, который принёс ему большие успехи на клубном и международном уровнях. Он выиграл практически всё, что только можно выиграть в мире футбола», — написано в заявлении клуба.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Ранее пост главного тренера «Барселоны» занимал Хави. «Барселона» завершила сезон-2023/2024 испанской Ла Лиги на втором месте. Команда набрала 85 очков за 38 матчей.

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