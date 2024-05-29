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Алексей Березуцкий: мы с Игнашевичем и Акинфеевым близкие друзья? Это абсолютно не так

Алексей Березуцкий: мы с Игнашевичем и Акинфеевым близкие друзья? Это абсолютно не так
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Бывший защитник ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал о взаимоотношениях с бывшими партнёрами по клубу Игорем Акинфеевым и Сергеем Игнашевичем.

— Есть же такой миф у болельщиков, что команда это всегда друзья. Особенно, когда играют много-много лет, это вот прям точно друзья. И про вас так тоже думали и говорили, что вот вы, Игнашевич, братья и Акинфеев, это прям близкие друзья, но ведь это не так было.
— Ну слушай, это абсолютно не так. С периодами по жизни я с Васей не друзья. Этой истории вообще нет, на самом деле. Ну, как сказать… Тяжело дружить. У вас много друзей?

— Нет.
— Ну вот, давай так, это такая история, что да, с кем-то ты сходишься. Друзья, это когда ты не только досуг проводишь вместе. Понятно, что мы вместе, мы делаем одно и то же дело, мы все за него радеем, и мы дружны, как никогда, на эти 90 минут, на тренировку и так далее. Но вот если ты вместе время не проводишь, ну, тяжело называть друг друга друзьями. Понятно, что мы друг друга прекрасно знаем, потому что мы на сборах там и вообще, если глобально за год посчитать, мы больше времени проводим в команде, чем дома», — сказал Березуцкий в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат».

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