Ивич опроверг информацию, что «Краснодару» интересен вингер «Црвены Звезды» Букари

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Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич опроверг информацию о том, что российский клуб проявляет интерес к полузащитнику сербской «Црвены Звезды» Осману Букари.

«Нет, это неправда, что мы интересуемся Букари», — приводит слова Ивича HotSport.

Букари 25 лет, за «Црвену» он играет с 2022 года. В нынешнем сезоне ганский футболист провёл 16 матчей в рамках чемпионата Сербии, забил шесть мячей и сделал пять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Османа в € 7,5 млн. Действующий контракт игрока с сербским клубом рассчитан до конца июня 2026 года.

«Краснодар» после первого круга РПЛ сезона-2023/2024 занимает первое место в турнирной таблице, опережая идущий следом «Зенит» на два очка.