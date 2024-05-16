«Спартак» мощно удивил выбором нового тренера! Реакция на приход Станковича. LIVE

Ни одного слуха о сербе не было!

Друзья, всем привет! В РПЛ случилось мощное назначение. Пока все гадали, останется ли Владимир Слишкович на посту главного тренера «Спартака», клуб объявил о назначении другого специалиста. Со следующего сезона красно-белых возглавит Деян Станкович, бывший футболист «Интера» и других европейских клубов, который в последние годы работал тренером в Сербии и Венгрии.

О назначении Станковича не было инсайдов и слухов, поэтому российский футбольный мир пребывает в лёгком ошеломлении. Следим за подробностями спартаковского выбора и реакцией специалистов и экспертов на такой ход «Спартака» в нашем онлайн-материале. Оставайтесь с нами и будьте в курсе!

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