«Спартак» мощно удивил выбором нового тренера! Реакция на приход Станковича. LIVE

Друзья, всем привет! В РПЛ случилось мощное назначение. Пока все гадали, останется ли Владимир Слишкович на посту главного тренера «Спартака», клуб объявил о назначении другого специалиста. Со следующего сезона красно-белых возглавит Деян Станкович, бывший футболист «Интера» и других европейских клубов, который в последние годы работал тренером в Сербии и Венгрии.
О назначении Станковича не было инсайдов и слухов, поэтому российский футбольный мир пребывает в лёгком ошеломлении. Следим за подробностями спартаковского выбора и реакцией специалистов и экспертов на такой ход «Спартака» в нашем онлайн-материале. Оставайтесь с нами и будьте в курсе!
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Первые слова Станковича в «Спартаке»
Деян обратился к болельщикам:
«Вы отлично меня знаете: из-за этого гола, из-за многочисленных трофеев, из-за игры за братскую Сербию на чемпионатах мира и побед с «Црвеной Звездой» в Белграде. А я отлично знаю вас. Вы — болельщики самого титулованного клуба России. Вы — самые преданные фанаты в стране. И вы очень соскучились по большим победам. Вы — энергия «Спартака» и всегда ей были. Я знаю, что такое «Спартак» — великий клуб с великой историей, большое давление, к которому я уже давно привык. И я знаю, что должен делать «Спартак».
Сейчас я скажу вам то же самое, что скажу игрокам в первый день, когда приеду в Москву. Каждый в «Спартаке» должен ежедневно доказывать, что достоин быть частью этого легендарного клуба. Мы должны трудиться на максимум, поддерживать и верить друг в друга ради победы в каждом матче. Этого я буду требовать и от себя: каждый день делать всё, чтобы «Спартак» был лучшим. Всё, хватит слов, пора браться за работу. Вперёд, «Спартак».
А вот мнение бывшего футболиста «Спартака» Валерия Кечинова.
Мы помним, что Станкович был прекрасным футболистом. Это тренер с опытом, знает, как выигрывать. У него есть дух победителя. Надеюсь, что «Спартак», наконец, угадал с кандидатурой. Хочется, чтобы Станкович помог своим опытом, а команда с ним шла только вперёд. Теперь остаётся ждать и надеяться, что с этим тренером всё будет хорошо.
Бывший советник Федуна в «Спартаке» Франко Камоцци тоже высказался о назначении Станковича.
Назначение Деяна Станковича в «Спартак» — это очень сильно. Деян — хороший тренер и замечательный человек.
Вы этого ждали! Реакция Александра Царя Мостового.
Слава богу, что футбольный человек в «Спартаке». При этом Станкович был прекрасным футболистом в прошлом и много выиграл. Теперь будем слушать футбольный язык, а не рассказы из интернета. Ясно, что это не гарант того, что «Спартак» сейчас начнёт выигрывать. Всё равно играют и выигрывают футболисты. Но здесь хоть нет претензий — «Спартак» начал думать по-футбольному. Ещё для «Спартака» и Станковича было бы лучше, если бы меня взяли в тренерский штаб.
Пошли комментарии экспертов! Первый — Эдуард Мор:
На первый взгляд, мне этот выбор очень нравится. Это безусловный авторитет, очень сильный футболист, имеет опыт работы помощником и главным тренером в разных командах. Из всех возможных иностранных вариантов Станкович — это топ для «Спартака». Я рад.
«Спартак» приглашал и другую звезду футбола
Не только Станковича! Legalbet утверждает, что в феврале, когда Абаскаль ещё работал, клуб делал предложение Руду ван Нистелрою. Бывший нападающий «МЮ» и «Реала» до прошлого года трудился в ПСВ и зимой был свободен. Однако ответил отказом, потому что хочет работать в топ-лигах.
Что будет со Слишковичем?
Он остаётся! «Спартак» объявил, что Владимир, который после увольнения Абаскаля исполняет обязанности главного тренера до конца нынешнего сезона, останется в тренерском штабе и при Станковиче.
Комментарий спортивного директора «Спартака» о назначении Станковича
Вот что клубной пресс-службе сказал Томаш Амарал:
«Деян Станкович не нуждается в представлении. Карьера этой мировой легенды футбола и список его достижений говорят сами за себя.
Но мы приглашаем в «Спартак» не бывшего футболиста. Мы приглашаем тренера, который уже пять лет работает на высоком уровне. За это время он успел выиграть четыре чемпионских звания — три с «Црвеной Звездой» и одно с «Ференцварошем». Кроме того, у него в коллекции два Кубка Сербии. Однако дело не только в титулах. На наш выбор повлияло ещё и то, что в работе Деяна есть системный подход.
Уже после первого разговора мы почувствовали, что этот человек отлично подходит нашему клубу. Своими амбициями, страстью, опытом, лидерством, качеством понимания футбола. Деян полон желания приступить к работе в «Спартаке». Он понимает, что стать частью самого популярного клуба России — это честь и большая ответственность.
Я убеждён, что Деян сможет помочь «Спартаку» вернуться на победный путь. Вся его долгая карьера в футболе говорит об умении добиваться побед. Не сомневаюсь, что это правильный выбор для настоящего и будущего «Спартака».