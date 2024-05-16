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Деян Станкович станет тренером Спартака, как он играл против команд из России, статистика и фото: ЦСКА, Рубин, Локомотив

Станкович не раз играл против «Спартака» и других команд из России. Фото — ностальгия!
Михаил Рождественский
Деян Станкович не раз играл против «Спартака»
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Чаще всего Деян рубился с ЦСКА.

Новым тренером «Спартака» станет Деян Станкович. Если застали футбол нулевых, то точно помните этого полузащитника-бульдога в составе «Лацио», «Интера» и сборной Сербии. За свою богатую карьеру Станкович не один раз пересекался с соперниками из России. В том числе со «Спартаком». Вспоминаем!

За реакцией на назначение Станковича следим здесь:
«Спартак» мощно удивил выбором нового тренера! Реакция на приход Станковича. LIVE
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«Спартак» мощно удивил выбором нового тренера! Реакция на приход Станковича. LIVE

«Локомотив» — «Лацио» — 1:1, 8 апреля 1999 года

Полуфинал Кубка обладателей кубков, первый матч

Первая встреча Станковича с российскими командами случилась ещё в конце прошлого столетия. В 1999-м его «Лацио» сошёлся с «Локомотивом» в полуфинале Кубка обладателей кубков. Первый матч прошёл в Москве и завершился ничьей — 1:1. У «Локо» на 62-й минуте забил Заза Джанашия, а «Лацио» ответил голом Алена Бокшича на 77-й минуте. Кстати, с передачи Роберто Манчини.

Станкович же вышел в основе и отыграл матч целиком.

В «Локомотиве» сейчас тоже интересно:
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«Лацио» — «Локомотив» — 0:0, 22 апреля 1999 года

Полуфинал Кубка обладателей кубков, второй матч

Ответный матч уже прошёл без голов, так что «Лацио» прошёл в финал благодаря правилу выездного мяча. Станкович снова появился в старте и отпахал 90 минут.

Деян Станкович (крайний слева в первом ряду) в составе «Лацио»

Деян Станкович (крайний слева в первом ряду) в составе «Лацио»

Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

«Интер» — «Спартак» — 2:1, 10 октября 2006 года

Групповой этап Лиги чемпионов

Лига чемпионов . Группа B. 3-й тур
18 октября 2006, среда. 22:45 МСК
Интер
Милан, Италия
Окончен
2 : 1
Спартак
Москва, Россия
1:0 Крус – 2'     2:0 Крус – 9'     2:1 Павлюченко – 54'    

Следующей встречи с российской командой Станковичу было суждено ждать семь лет. В этот раз Деян уже бегал за «Интер», а попался ему «Спартак». Миланцы психанули и отгрузили будущему клубу Станковича два к 10-й минуте: Хулио Крус забил уже на 1-й, а на 9-й оформил дубль. «Спартак» ответил только во втором тайме: на 54-й минуте вонзил Роман Павлюченко. На большее москвичей не хватило.

А что Станкович? По классике отыграл весь матч. Кто бы сомневался!

Сейчас в «Интере» совсем другие времена:
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«Спартак» — «Интер» — 0:1, 31 октября 2006 года

Групповой этап Лиги чемпионов

Лига чемпионов . Группа B. 4-й тур
31 октября 2006, вторник. 20:30 МСК
Спартак
Москва, Россия
Окончен
0 : 1
Интер
Милан, Италия
0:1 Крус – 1'    

Во втором матче «Спартак» тоже проиграл, но на этот раз дома и без своих голов. Зато Крус оказался синонимом стабильности. И опять забил на 1-й минуте! Впрочем, теперь уже без дубля.

Станкович, разумеется, вышел в основе и отыграл весь матч.

Деян Станкович (крайний справа в стенке) во время штрафного «Спартака»

Деян Станкович (крайний справа в стенке) во время штрафного «Спартака»

Фото: Белоусов Виталий/ТАСС

ЦСКА — «Интер» — 1:2, 23 октября 2007 года

Групповой этап Лиги чемпионов

Лига чемпионов . Группа G. 3-й тур
23 октября 2007, вторник. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
1 : 2
Интер
Милан, Италия
1:0 Жо – 32'     1:1 Креспо – 52'     1:2 Самуэль – 79'    

Новый сезон — новый соперник из России в группе Лиги чемпионов. Теперь «Интеру» достался с ЦСКА, и первый матч миланцы вновь выиграли, причём на выезде. Хотя отличия всё же есть. Во-первых, «Интеру» пришлось отыгрываться, потому что первым забил Жо на 32-й минуте. Во-вторых, никакой Крус уже не феерил — вместо него отличились Эрнан Креспо и Вальтер Самуэль.

А в-третьих, Станкович отыграл не весь матч! Он вышел на 17-й минуте вместо получившего травму Патрика Виейра.

Кстати, второй, ещё более весёлый матч «Интера» и ЦСКА (4:2) Станкович пропустил. Именно поэтому у него нечётное количество встреч с российскими командами.

Текст для тех, кто потерял Станковича в последние годы:
Новый тренер «Спартака» — легендарный футболист! Где Станкович был всё это время?
Новый тренер «Спартака» — легендарный футболист! Где Станкович был всё это время?

«Рубин» — «Интер» — 1:1, 29 сентября 2009 года

Групповой этап Лиги чемпионов

Лига чемпионов . Группа F. 2-й тур
29 сентября 2009, вторник. 20:30 МСК
Рубин
Казань, Россия
Окончен
1 : 1
Интер
Милан, Италия
1:0 Домингес – 11'     1:1 Станкович – 27'    
Удаления: нет / Балотелли – 60'

Тот самый сезон, когда «Интер» взял требл, а «Рубин» хлопнул «Барселону». Хлопнуть итальянцев, правда, не получилось. В Казани была ничья — 1:1. На 11-й минуте забил Алехандро Домингес, а на 27-й сравнял… Станкович! Головой после передачи Майкона. Собственно, это единственный гол Деяна в противостоянии с российскими командами. И тот матч он по старой традиции отыграл целиком.

Деян Станкович в борьбе с Гёкденизом Караденизом

Деян Станкович в борьбе с Гёкденизом Караденизом

Фото: Роман Кручинин, «Чемпионат»

«Интер» — «Рубин» — 2:0, 9 декабря 2009 года

Групповой этап Лиги чемпионов

Лига чемпионов . Группа F. 6-й тур
09 декабря 2009, среда. 22:45 МСК
Интер
Милан, Италия
Окончен
2 : 0
Рубин
Казань, Россия
1:0 Это'О – 31'     2:0 Балотелли – 64'    

Во втором матче «Интер» даже не пропустил. Забили Самуэль Это’О и Марио Балотелли. А Станкович впервые в противостоянии с российскими командами отыграл не полный матч, выйдя в старте. Разумеется, он не устал. Просто из-за травмы пришлось уйти уже на 52-й минуте.

Деян Станкович поздравляет с голом Марио Балотелли

Деян Станкович поздравляет с голом Марио Балотелли

Фото: Massimo Cebrelli/Getty Images

«Интер» — ЦСКА — 1:0, 31 марта 2010 года

1/4 финала Лиги чемпионов, первый матч

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
31 марта 2010, среда. 22:45 МСК
Интер
Милан, Италия
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва, Россия
1:0 Милито – 65'    

В плей-офф «Интер» снова наткнулся на российскую команду. ЦСКА Леонида Слуцкого сенсационно дошёл до четвертьфинала, но там пришлось бодаться с будущим победителем турнира. Впрочем, «Интер» выжал лишь один гол — на 65-й минуте забил Диего Милито.

Что касается Станковича, тут всё стабильно: выход в основе и 90 минут в игре.

Милош Красич против Деяна Станковича

Милош Красич против Деяна Станковича

Фото: Giuseppe Веllini/Getty Images

ЦСКА — «Интер» — 0:1

1/4 финала Лиги чемпионов, второй матч

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
06 апреля 2010, вторник. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
0 : 1
Интер
Милан, Италия
0:1 Снейдер – 6'    
Удаления: Одиа – 49' / нет

Последний матч Станковича-футболиста с российской командой. «Интер» забил уже на 6-й минуте — Уэсли Снейдер положил со штрафного. А потом сделал всё, чтобы не пропустить. И вышел в полуфинал. Остальное уже история, и Деян навсегда останется её частью.

Кстати, в матче с ЦСКА в «Лужниках» Станкович не только отыграл весь матч, но и получил жёлтую карточку, причём уже на 16-й минуте.

Деян Станкович празднует в матче с ЦСКА

Деян Станкович празднует в матче с ЦСКА

Фото: Sergei Tsarev/Epsilon/Getty Images

Итого: девять матчей, один гол, одна жёлтая. Вполне здравая статистика для центрального полузащитника. Посмотрим, какие показатели против российских команд будут у Станковича-тренера.

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