Новый тренер «Спартака» — легендарный футболист! Где Станкович был всё это время?

Шок дня, а, возможно, всей весны или даже года — «Спартак» внезапно объявил о назначении Деяна Станковича. Об этом не было абсолютно никаких слухов, что в наше время кажется чем-то невообразимым.

«Дело не только в титулах. На наш выбор повлияло ещё и то, что в работе Деяна есть системный подход. Уже после первого разговора мы почувствовали, что этот человек отлично подходит нашему клубу. Своими амбициями, страстью, опытом, лидерством, качеством понимания футбола. Деян полон желания приступить к работе в «Спартаке». Он понимает, что стать частью самого популярного клуба России — это честь и большая ответственность. Убеждён, что Деян сможет помочь «Спартаку» вернуться на победный путь», — высказался спортивный директор красно-белых Томаш Амарал.

Если вам больше 30 лет, перед вашими глазами наверняка тут же всплыли хайлайты игровой карьеры Станковича: гол Нойеру с центра поля, победа в Лиге чемпионов и пять подряд титулов Серии А с «Интером», чемпионство с «Лацио» и далее-далее-далее. Футболистом серб был действительно легендарным. Но как он тренировал и почему оказался в «Спартаке»?

Стал главным тренером меньше пяти лет назад — и сразу пошумел в Европе

Станкович перестал пинать мяч в 2013-м. Отдохнув год от футбола, Деян провёл сезон ассистентом экс-тренера «Интера» Андреа Страмаччони в «Удинезе». Получилось так себе: 16-е место в Серии А стало худшим для удинцев с 1994-го. Неудивительно, что карьера Страмаччони в итоге схлопнулась. Но сейчас не о нём.

Дальше Деян занимался кабинетной работой: с 2015-го по 2016-й работал координатором родного «Интера», а с марта 2017-го по декабрь 2019-го был советником президента УЕФА. Прямо как Сергей Прядкин. Эту должность серб оставил как раз ради тренерской: в декабре 2019-го Станкович получил первый самостоятельный опыт, когда сменил в «Црвене Звезде» Владана Милоевича. При этом команда опережала в чемпионате «Партизан» на 11 очков и спокойно вышла в четвертьфинал Кубка. Как объяснил предшественник Деяна, он ушёл ради адаптации тренера-новичка.

«Я всё решил заранее, — признавался Милоевич. — «Звезда» уже практически стала чемпионом. У нового тренера есть время, чтобы познакомиться с командой и наладить с ней взаимоотношения. Я уже практически выиграл титул, и теперь у клуба хватит времени, чтобы как следует подготовиться к следующей Лиге чемпионов».

Деян Станкович — тренер «Црвены Звезды» Фото: Srdjan Stevanovic/Getty Images

Что ж, план сработал. Станкович удержал отрыв и трижды подряд приводил «Црвену Звезду» к первому месту, заодно зацепив два Кубка Сербии. Были и еврокубковые успехи:

в сезоне-2020/2021 сербы заняли второе место в непростой группе Лиги Европы с «Хоффенхаймом», «Слованом» и «Гентом», уступив в 1/16 финала «Милану» лишь из-за меньшего числа гостевых голов (2:2, 1:1);

в сезоне-2021/2022 «Црвена» уже была первой на групповом этапе ЛЕ, опередив «Брагу», «Мидтьюлланн» и «Лудогорец». А в 1/8 финала отлетела от будущих финалистов из «Рейнджерс» (0:3, 2:1).

Когда «Звезда» обеспечила себе топ-16 ЛЕ, Станкович носился по полю, падал на газон и рыдал от счастья. Его эмоции понять несложно. Несмотря на поражение, это лучшая европейская кампания клуба со времён Кубка европейских чемпионов — 1990/1991. Переплюнуть тот результат невозможно, ведь команда дошла до финала и хлопнула там «Марсель».

Деян Станкович после матча ЛЕ «Брага» — «Црвена Звезда», 9 декабря 2021-го Фото: UEFA via Getty Images

В следующем сезоне, правда, случилось фиаско. В ответном матче раунда плей-офф квалификации ЛЧ сербы сперва уступили «Маккаби» из Хайфы со счётом 2:3, зато в ответной встрече к 43-й минуте повели с разницей в два мяча. А потом быстро пропустили в ответ и на 90-й минуте схлопотали решающий автогол. Сразу после этого Станковича уволили, и вскоре он собрался в «Сампдорию».

«Спартак» — третий клуб не из Сербии в карьере Станковича

Что интересно, генуэзцы хотели забрать Деяна ещё в декабре 2021-го. Но «Црвена» запросила отступные, и пришлось подождать до октября 2022-го. Когда ситуация была уже патовой.

Перед приходом серба «Сампа» шла последней в Серии А с двумя очками за восемь туров и отставала от зоны спасения на четыре очка. Шансы спастись были не нулевыми, и всё же выправить положение Станкович не смог. Длительная и беспощадная череда неудач продолжилась: за весь оставшийся сезон случились только три (!) победы. «Сампдория» предсказуемо закончила последней, и сербский тренер в Серию В с ней не отправился.

Деян Станкович в «Сампдории» Фото: NurPhoto via Getty Images

Вместо этого он приземлился в Будапеште и возглавил «Ференцварош» — спустя полтора месяца после ухода Станислава Черчесова! Доминация клуба в венгерской лиге бесспорна и длится с сезона-2018/2019. Станкович продолжил славные традиции, но как раз вчера уступил в финале Кубка «Пакшу» (2:0). При этом чемпионы не реализовали пенальти и с 38-й по 75-ю минуты бегали в большинстве. Возможно, в том числе поэтому «Ференцварош» не стал удерживать Деяна.

В Лиге конференций, кстати, венгры держались вполне бодро: стали вторыми в группе с «Фиорентиной», «Генком» и «Чукаричками», в плей-офф достойно проиграли будущему финалисту «Олимпиакосу» (дважды по 0:1). Та же «Астон Вилла», например, в противостоянии с греками вынула из ворот шесть мячей (2:4, 0:2).

Пока что назначение Станковича кажется неплохим. Во-первых, Деян куда опытнее Слишковича и добился немалых высот в еврокубках. Во-вторых, он легенда футбола и точно умеет чеканить мяч — тут не подкопается (и не подкопался) даже Александр Мостовой. В-третьих, для Станковича как для серба старшего поколения русский язык точно не станет проблемой. К тому же на родине на него не будут давить из-за выбора работы в России, что случалось с Абаскалем. Деян, верим?