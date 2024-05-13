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Медиалига, пятый сезон: результаты матчей 4-го тура, какой счёт, Амкал, Броуки, 2DROTS, Народная команда

Жуткая травма, отменённый гол вратаря и покер Кутуза. Итоги 4-го тура Медиалиги
Максим Хрущ
Итоги 4-го тура Медиалиги
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Ещё на поле вышел Отар Кушанашвили, а Баста заряжал на трибунах.

На прошедших выходных состоялись матчи 4-го тура пятого сезона Медиалиги. В футбольном плане было много интересного. Огня поддавали и селебрити — Баста из «СКА-Ростов» и Отар Кушанашвили из «Родины Медиа». Но произошёл и ряд неоднозначных моментов: провокации под видом «медийных перформансов» и чересчур жёсткие фолы, один из которых стал причиной жуткой травмы.

А что интересного было в предыдущем туре?
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«Деньги Рокетов» обыграли Lotus в битве неудачников

Программа 4-го тура началась с противостояния команд, которые ещё не выигрывали в пятом сезоне МФЛ. Оба соперника стремились прервать неудачную серию и избавиться от клейма главного аутсайдера сезона.

Winline Медиалига. 5-й сезон . Группа B. 4-й тур
11 мая 2024, суббота. 11:00 МСК
Lotus
Окончен
0 : 3
Деньги Рокетов
0:1 Дзиов – 18'     0:2 M. Fathi Алхибеши – 31'     0:3 Первушин – 37'    

Игра сложилась в одностороннем порядке. Итоговые 3:0 в пользу «Денег Рокетов» дают понять, что Lotus вряд ли сможет бороться за выход из группы (у команды до сих пор 0 очков). А вот сами «Деньги Рокетов» значительно улучшили своё положение, поднявшись на третье место в группе.

«Десятка» разобрала «Автобус» на запчасти — 6:0

Во втором матче тура «Десятка» укрепилась в статусе одного из главных фаворитов сезона. На этот раз деклассирован был FC Bus с ярким хедлайнером Аланом Гатаговым. К слову, автор того самого комичного «финта» получил прямую красную карточку за показанный арбитру средний палец.

Winline Медиалига. 5-й сезон . Группа B. 4-й тур
11 мая 2024, суббота. 14:00 МСК
FC Bus
Окончен
0 : 6
ФК 10
0:1 Беломытцев – 13'     0:2 Киреев – 45'     0:3 Кутузов – 47'     0:4 Кутузов – 47'     0:5 Кутузов – 48'     0:6 Кутузов – 48'    
Удаления: Гатагов – 48' / нет

«Десятка» оказалась сильнее и удачливее соперника. Сильнее — потому что смогла забить четыре гола. Удачливее — потому что два из четырёх были забиты красным мячом (такие голы считаются за два). Отсюда и итоговый счёт 6:0. А главной звездой ФК «10» в очередной раз стал форвард Сергей Кутузов (Кутуз) — он оформил покер.

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«Амкал» попал под белорусскую машину

Результаты «Амкала» в пятом сезоне МФЛ не впечатляют. Клуб чередует победы и поражения. В прошлом туре была обыграна «Народная команда», а в этом амкаловцы не справились с D Media. Мощный белорусский коллектив выиграл все свои матчи в Медиалиге.

Winline Медиалига. 5-й сезон . Группа C. 4-й тур
11 мая 2024, суббота. 16:00 МСК
FC DMEDIA
Окончен
1 : 0
Амкал
1:0 Воробьёв – 37'    
Удаления: Шитов – 39' / нет

«Амкал» выглядел лучше соперника, но подвела реализация. А вот D Media один из немногих своих шансов материализовал в забитый мяч. Половину второго тайма «Амкал» играл в большинстве и даже забил, но судья отменил гол из-за нарушения правил в атаке. Минимальное преимущество осталось за D Media.

Fight Nights обыграли «СКА-Ростов» Басты

Команды показали содержательный футбол, достойный Первой или Второй лиги. Это неудивительно, ведь «СКА-Ростов» совсем недавно перешёл из профессионального футбола в Медиалигу, а за Fight Nights бегают игроки с неплохой школой.

Winline Медиалига. 5-й сезон . Группа A. 4-й тур
11 мая 2024, суббота. 19:20 МСК
Fight Nights
Окончен
2 : 1
СКА-Ростов
1:0 Щербак – 21'     1:1 Васиченко – 30'     2:1 Резков – 43'    
Удаления: нет / Кравченко – 40'

Про сам матч сказать особо нечего — игра приемлемого уровня. Зато президент «СКА-Ростов» Василий Вакуленко (известный рэпер Баста) проявил себя, как всегда, ярко: заряжал кричалки с болельщиками, говорил мотивационную речь в командном кругу и спорил с арбитром на бровке. В общем, Басте — лайк, а «СКА-Ростову» за этот матч — дизлайк.

Баста

Баста

Фото: ФК «СКА-Ростов»

«Народная команда» — «Тандем»: судья отменил спасительный гол вратаря

«Народная команда» проиграла все матчи в пятом сезоне. Красно-белые поставили под большой вопрос свой выход из группы. Очередное поражение медиаклуба фанатов «Спартака» произошло во встрече с новичком лиги — «Тандемом».

Winline Медиалига. 5-й сезон . Группа C. 4-й тур
12 мая 2024, воскресенье. 11:30 МСК
Народная команда
Окончен
0 : 1
Тандем
0:1 Косоруков – 46'    

Гости забили в концовке второго тайма — после подключения в атаку экс-игрока РПЛ Виталия Дьякова защитник «Народной» срезал мяч в свои ворота. На последних секундах встречи красно-белые едва не сотворили чудо — голкипер побежал на угловой и ударом головой замкнул подачу. «Народная команда» успела отпраздновать гол, однако потом судья отменил его из-за фола в атаке. Нарушение правил, кстати, было спорным, но это уже совсем другая история. В итоге «Тандем» со скрипом забрал три очка.

Кушанашвили дебютировал в МФЛ, «Родина Медиа» обыграла «Рому»

«Родина Медиа» убедительно начала новый сезон как в футбольном плане, так и в медийном. В четвёртом туре клуб решился на мощный перформанс, выпустив в стартовом составе знаменитого журналиста Отара Кушанашвили. Эпатажный любитель ток-шоу даже прошёл УМО, чтобы появиться на поле в МФЛ.

Winline Медиалига. 5-й сезон . Группа A. 4-й тур
12 мая 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Родина Медиа
Окончен
2 : 1
ФК Рома
1:0 Прокопьев – 7'     2:0 Титов – 14'     2:1 Фёдоров – 38'    

Отар провёл на поле три с половиной минуты чистого времени. Бóльшую часть этого отрезка он бегал в офсайде и с высоко поднятыми руками просил передачу. По-футбольному от Кушанашвили никто ничего особо и не ждал, а вот за сам факт появления на поле реальной звезды — респект «Родине»!

Отар Кушанашвили

Отар Кушанашвили

Фото: Кадр из видео

Что касается игры, то «Родина Медиа» смотрелась убедительнее. Команда вела в счёте 2:0, а свой дебютный гол наконец-то забил Прокоп (реализовал пенальти). «Рома» один мяч отыграла, но полностью переломить ход матча не смогла.

Заруба «Броуков» и «Козлов» закончилась скандалом

«БроукБойз» подошли к матчу в статусе явных фаворитов. Команда не проигрывала в основное время около года. «Козлов» неслабо штормило в первых играх сезона, поэтому победы от них не ждали. GOATS сотворили сенсацию, но подверглись жёсткой критике за моменты, которые отодвинули футбол на второй план.

Winline Медиалига. 5-й сезон . Группа D. 4-й тур
12 мая 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Broke Boys
Окончен
1 : 2
Козлы
1:0 Рахимов – 18'     1:1 Шакир – 31'     1:2 Шакир – 43'    
Удаления: нет / Романов – 33'

Первый тайм завершился со счётом 1:0 в пользу «Броуков». Сразу после перерыва «Козлы» сравняли. А чуть позже игрок GOATS нанёс жуткую травму сопернику. Он влетел прямой ногой в колено Табризу из «Броуков». От удара у парня вылетела коленная чашечка (по словам очевидцев), он рухнул на газон и кричал от боли. Табриза прямо с поля увезла скорая помощь, а футболисту «Козлов» судья показал красную карточку. Президент МФЛ Николай Осипов позже объявил, что лига перечислит 300 тысяч рублей на лечение Табриза.

В концовке второго тайма «Козлы» забили второй гол и довели дело до победы. Однако и после финального свистка страсти не утихали. Игрок GOATS по прозвищу Укол разорвал футболку «Броуков» и потоптался на ней. Из-за этой провокации (не стоит путать с медийным перформансом) начались разборки.

«Кони» и «Матч» подарили драматичную развязку

Игра двух середняков превзошла ожидания. От «Коней» и «Матч ТВ» не ждут больших свершений в пятом сезоне МФЛ, но их очная встреча получилась реально крутой.

Winline Медиалига. 5-й сезон . Группа D. 4-й тур
12 мая 2024, воскресенье. 20:30 МСК
ФК Матч
Окончен
2 : 3
Кони
1:0 Трегулов – 15'     1:1 Adam Камара – 25'     1:2 Ахмаев – 27'     2:2 Сурков – 28'     2:3 Иванченко – 50'    

«Матч» открыл счёт в середине первого тайма. Через некоторое время «Кони» выстрелили дуплетом (сравняли и вышли вперёд). Команда телеканала быстро ответила своим вторым голом (2:2). Паритет держался очень долго, казалось, дело идёт к ничьей и серии буллитальти. Но за 16 секунд до конца основного времени «Кони» забили победный гол и вырвали три очка. К слову, один из голов «Коней» получился достаточно красивым.

По итогам четырёх туров лидеры групп Медиалиги — «Родина Медиа», ФК «10», D Media и «Броук Бойз». Им на пятки наступают (вторые места с шестью-семью очками) «Амкал», 2DROTS и «Титан». Главные аутсайдеры пятого сезона — «Народная команда» и Lotus (у них до сих пор нет очков). С турнирной таблицей МФЛ-5 можно ознакомиться на «Чемпионате». Матчи 5-го тура ориентировочно пройдут 18 и 19 мая, их точное расписание будет опубликовано позже.

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