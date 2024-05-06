Кем «Спартаку» заменить Промеса? Вот пять неожиданных кандидатов

В ОАЭ начался суд по экстрадиции нападающего «Спартака» Квинси Промеса в Нидерланды. Шансов на благоприятный исход для футболиста маловато. «Спартак» уже не рассчитывает, что Квинси вернётся. По информации Metaratings, красно-белые ведут активные поиски игрока на позицию вингера, который станет заменой Промесу. Клуб готов потратить на трансфер € 10-15 млн. Солидная сумма! А мы помогаем спортивному директору «Спартака» Томашу Амаралу найти футболиста на место Промеса.

Как происходил выбор игроков? Мы рассматривали варианты из пяти чемпионатов: Испании, Франции, Португалии, Нидерландов и Бельгии. Сделки с этими странами реальны, в отличие от, например, Англии и Германии. Футболисты по характеристикам схожи с Промесом: правоногие вингеры, играющие слева в атаке. А трансферная цена не превышает € 15 млн. Плюс футболисты обладают высоким уровнем либо имеют потенциал дорасти до серьёзного игрока под топ-5 лиг.

Тьягу Мораиш (20 лет, Португалия, «Лилль»)

Трансферная стоимость (здесь и дальше — по Transfermarkt): € 3 млн

Тьягу Мораиш Фото: ZUMA/ТАСС

Бюджетный, но хороший вариант для «Спартака». Мораиш — воспитанник «Боавишты», где в 2020-м и началась его карьера на высоком уровне. Но до сезона-2023/2024 Тьягу не заявлял о себе в чемпионате Португалии. Хотя в декабре 2020 года он дебютировал в матче лиги с «Брагой» (1:4) в возрасте 17 лет и 3 месяцев, став самым молодым игроком «Боавишты» в истории. Но Мораишу доверяли немного игрового времени, а сезон-2022/2023 он провёл в аренде в «Лейшойнше».

Прорывным стал нынешний чемпионат. В первой половине сезона в Португалии он наколотил шесть голов и оформил три ассиста в 17 матчах (в не самом сильном клубе, сейчас «Боавишта» идёт 14-й). В январе 2024-го Мораиша забрал «Лилль» за € 3 млн. Во Франции Тьягу провёл на поле всего лишь час в общей сложности. А конкуренция в основе «Лилля» высокая. Если предложить «догам» хорошую сумму за Мораиша (например, вдвое больше, чем стоимость покупки из «Боавишты»), то сделка вполне реализуема.

Тьягу Мораиш Фото: IMAGO/ТАСС

Чем же крут Тьягу? Мораиш — резкий, техничный футболист. У него классный дриблинг, приличная скорость, поставленный удар и качественный пас (короткий и длинный). Большой плюс — португалец владеет обеими ногами. Ведущая — правая, но половину голов за «Боавишту» он забил левой. Рост Тьягу составляет 168 сантиметров. Получается, Мораиш — Месси на минималках (конечно, класс несопоставим). Но, в отличие от Лионеля, португалец куда работоспособнее, как минимум в силу возраста. Мораиш часто вступает в отбор и не ленится идти в прессинг. Так что он подходит под идеи современных тренеров, когда в обороне работает вся команда.

Абубакари Койта (25 лет, Мавритания/Бельгия, «Сент-Трюйден»)

Трансферная стоимость: € 5 млн

Абубакари Койта Фото: Sebastien Smets/Getty Images

Ещё один вариант из умеренной ценовой категории. Всю карьеру Койта выступает в чемпионате Бельгии. Абубакари родился в Антверпене и имеет бельгийское гражданство, но играет за сборную Мавритании (дебютировал в 2023-м). После Зе Луиша из Кабо-Верде и Тео Бонгонда из ДР Конго — ещё один экзотический вариант. Койта по-настоящему раскрылся в своём нынешнем клубе «Сент-Трюйден», хотя в его послужном списке есть, например, «Гент».

В этом сезоне Абубакари наколотил 15 голов в 33 турах и занимает пятое место в списке лучших бомбардиров чемпионата Бельгии. И сезон для Койты прорывной. Ранее его лучшим результатом были семь голов в 22 матчах в сезоне-2020/2021 ещё за клуб «СК Беверен» (сейчас играет в Первом дивизионе).

Если посмотреть за действиями Койты, то в них много общего с Промесом. Абубакари также любит бить с разных позиций (успешно обеими ногами), часто идёт в дриблинг (FbRef отмечает, что он входит в топ-2% лучших дриблёров Европы!), круто умеет выбирать позицию. А ещё вингер здорово исполняет штрафные и периодически забивает с них. Футболиста с таким скиллом без Промеса в «Спартаке» не осталось.

Абубакари Койта Фото: Isosport/Getty Images

Койта не лучший ассистент (всего два голевых паса в сезоне), но хороший завершитель. Абубакари бьёт много и успешно. Настырность и хорошая жадность — то, чего «Спартаку» иногда не хватает, чтобы дожать соперника. Также мавританец обладает высокой скоростью, так что контратаки с ним станут опаснее. Да, может напугать тот факт, что Койта проводит только первый солидный сезон. Но по соотношению «цена-качество» Абубакари — отличный кандидат.

Мюрто Узуни (28 лет, Албания, «Гранада»)

Трансферная стоимость: € 10 млн

Мюрто Узуни Фото: Fran Santiago/Getty Images

Один из лидеров испанской «Гранады». Мюрто проводит второй сезон в Примере, сыграл 35 матчей за сборную Албании, забивал «Ювентусу» в Лиге чемпионов (выступая за «Ференцварош»). Узуни гарантирует качество здесь и сейчас. 28-летний форвард до 2018 года выступал на родине, а затем уехал в хорватскую «Локомотиву». В 2020-м его забрал «Ференцварош», где Узуни зарекомендовал себя как крепкий форвард. И за ним пришла «Гранада».

В прошлом сезоне он забил 23 гола в 38 матчах Сегунды и помог клубу вернуться в Примеру. И в элитном дивизионе он смотрится так же круто: 11 голов и статус лучшего бомбардира «Гранады». Правда, за пять туров до финиша клуб отстаёт от спасительного 17-го места на 10 очков. Скорее всего, «Гранада» вернётся в Сегунду. Но это плюс для «Спартака»: Узуни получится забрать со скидкой.

Мюрто Узуни Фото: Fran Santiago/Getty Images

Больше всего Мюрто любит бить по воротам: албанец всегда нацелен на гол. Также Узуни обладает хорошей техникой и скоростью. Кумир форварда — Криштиану Роналду. В ноябре 2020 года «Ференцварош», за который выступал Мюрто, встречался в Лиге чемпионов с «Ювентусом». И Узуни забил мяч, после чего отпраздновал его в стиле Роналду. Венгры в итоге уступили со счётом 1:2, зато Мюрто обменялся футболками с кумиром. После чего рассказал, что Роналду — его источник вдохновения.

«Я забил «Ювентусу» и отпраздновал гол в стиле Роналду, — делился эмоциями Узуни. — Он подумал, что я сделал это с иронией, и разозлился. Но затем я сказал ему, что он мой кумир и я повторил его празднование без злого умысла. А после игры он похвалил меня за игру и подарил футболку». Конечно, до Роналду албанцу очень далеко. Но нацеленность на гол Мюрто, вероятно, перенял именно у португальца.

Игор Пайшао (23 года, Бразилия, «Фейеноорд»)

Трансферная стоимость: € 12 млн

Игор Пайшао Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

«Фейеноорд» нашёл Пайшао в бразильской «Коритибе». Интересно, что в апреле 2022 года он только впервые сыграл за клуб в Серии А (до этого выступали в Серии В), а уже в августе его забрали в Нидерланды за € 4,5 млн. И в первый же сезон в Роттердаме Игор помог клубу выиграть чемпионат! Пайшао забил семь голов и оформил пять ассистов в 28 встречах Эредивизии. Хотя поначалу Игору мешал языковой барьер. В октябре 2022 года тренер «Фейеноорда» Арне Слот рассказал, что бразилец «не понимает элементарных слов на английском». Но затем Пайшао занялся изучением языка.

В нынешнем сезоне Игор повторил прошлогодний результат по голевым действиям в Эредивизии: девять забитых мячей и три результативных паса. У него есть три тура, чтобы улучшить достижение. А ещё роттердамцы выиграли Кубок — второй трофей для Пайшао в карьере. «Фейеноорд» финиширует в чемпионате Нидерландов вторым и снова сыграет в Лиге чемпионов. Чем не мотивация для Пайшао остаться? Но крутое предложение из Москвы может соблазнить бразильца. Да и «Фейеноорд» остаётся без Арне Слота: не факт, что в клубе будет всё так же классно.

Игор Пайшао с кубком TOTO KNVB Cup Фото: Broer van den Boom/Getty Images

Пайшао — инвертированный вингер, как и Промес. Игор очень круто открывается: в среднем он получает 11,94 продвигающего паса за матч. Бразилец также совершает 4,85 предударного действия за игру — снова читается нацеленность на удары (3,2 на 90 минут) и голы. Но Пайшао не жадный футболист — он и сам умеет обострять с помощью опасных передач. Плюс в его арсенале есть крутые подачи и прострелы. Стандарты — ещё одна фишка Игора: как угловые, так и штрафные. Пайшао «пашет» и в обороне. Например, у него высокая для игрока атаки статистика выносов мяча (0,73 в среднем) и выигранных единоборств (1,05), хотя его рост составляет всего 168 см.

По своему потенциалу Пайшао — футболист топ-5 лиг Европы. Если же «Спартак» приобретёт Игора, то получит не только гарантированное качество, но и шанс отлично заработать на перепродаже.

Жереми Бога (27 лет, Кот-д’Ивуар, «Ницца»)

Трансферная стоимость: € 15 млн

Жереми Бога Фото: IMAGO/ТАСС

Самый известный футболист из списка. Бога — воспитанник «Челси», поиграл за «Ренн», «Гранаду», «Бирмингем Сити», «Сассуоло» и «Аталанту», а сейчас находится в «Ницце». Если Жереми окажется в РПЛ, то гарантированно «сделает разницу». В нынешнем сезоне Бога провёл 26 матчей за «Ниццу» во всех турнирах, в которых забил пять мячей и оформил четыре ассиста. Да, не самая яркая статистика, но «лазурные» под руководством тренера Франческо Фариоли больше думают об обороне. «Ницца» пропустила 25 мячей за 31 тур Лиги 1 (лучший результат), а забила всего 36 (у идущего 17-м «Лорьяна» — 37). Так что Жереми можно заманить не только солидным контрактом, но и перспективами играть в атакующей манере.

Классную характеристику Бога дал его бывший тренер Роберто Де Дзерби, работавший с ним в «Сассуоло»: «Когда Бога перешёл к нам, он понятия не имел, как взаимодействовать с партнёрами на поле и забивать голы. Но если говорить о его способности обводить соперников, то я бы только Месси поставил выше него… Да и то потом ещё подумал бы об этом. Сейчас же Жереми играет в командный футбол, и от этого выигрывают все».

Дриблинг — сильнейший навык Бога. Причём Жереми умеет обводить в разных стилях: на скорости, с места, используя финты или просто убирая мяч под себя. И даже в не самой атакующей «Ницце» он умудряется совершать 2,88 успешной попытки дриблинга за матч (входит в 12% лучших дриблёров Европы).

Жереми Бога и Роберто Де Дзерби в «Сассуоло» Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

Бога всего лишь раз в карьере преодолел отметку в 10 забитых мячей за сезон (11 в сезоне-2019/2020 за «Сассуоло»). Так что Жереми — не голевая машина, а отличный помощник в атаке. При нём совершенно иначе заиграют Манфред Угальде и Александр Соболев. Бога сможет открывать форвардам пространство в атаке, стягивать на себя внимание. Соболеву, например, не придётся сваливаться на фланги, как это было при Гильермо Абаскале. Александр получит возможность оставаться в штрафной и штамповать голы. А Жереми в состоянии отдать пас любой сложности. В общем, Бога станет элитным по меркам РПЛ конструктором атак. Но и 7-10 голов за сезон забьёт. Возможно, за ивуарийца придётся чуть переплатить, но оно того стоит.