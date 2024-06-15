Мюллер бурно поздравлял Фюллькруга, шотландцы горевали на трибуне. Фото победы Германии

14 июня в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» состоялся матч открытия чемпионата Европы — 2024. В этой игре встречались участники группы A — сборные Германии и Шотландии. В качестве главного арбитра встречи выступил Клеман Тюрпен из Франции. Хозяева одержали победу со счётом 5:1.

Сборная Германии набрала три очка и заняла первое место в группе А. Сборные Венгрии и Швейцарии проведут свой матч 15 июня.

Завершился матч 1-го тура группы А чемпионата Европы, в котором встречались сборные Германии и Шотландии. Команды играли на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Сборная Германии одержала победу со счётом 5:1. Таким образом, Германия выиграла стартовый матч Евро в восьмой раз. Это рекордный показатель, как сообщил статистический портал Opta Sport.

Лучшие фото с матча открытия Евро-2024 между Германией и Шотландией — в нашей фотоподборке.