«Спартак» и Джикия — всё! Клуб зря не продлил контракт с капитаном?
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Пока в РПЛ идёт заруба за первое место, «Спартак» перетягивает всё внимание на себя. На днях клуб объявил, что в новом сезоне команду возглавит Деян Станкович, а сегодня, 17 мая, было опубликовано заявление, что контракт с капитаном команды Георгием Джикией продлеваться не будет.
Споры вокруг Джикии шли весь сезон – и сейчас они не закончатся тоже. И всё-таки: правильно ли поступил клуб, расставшись с капитаном? Голосуйте и пишите в комментарии!
Комментарии
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