«Спартак» и Джикия — всё! Клуб зря не продлил контракт с капитаном?

Пока в РПЛ идёт заруба за первое место, «Спартак» перетягивает всё внимание на себя. На днях клуб объявил, что в новом сезоне команду возглавит Деян Станкович, а сегодня, 17 мая, было опубликовано заявление, что контракт с капитаном команды Георгием Джикией продлеваться не будет.

Споры вокруг Джикии шли весь сезон – и сейчас они не закончатся тоже. И всё-таки: правильно ли поступил клуб, расставшись с капитаном? Голосуйте и пишите в комментарии!