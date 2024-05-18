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Спартак расстался с Георгием Джикией: подробности, мнения, правильно ли поступил клуб

«Спартак» и Джикия — всё! Клуб зря не продлил контракт с капитаном?
«Чемпионат»
Джикия покидает «Спартак»
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Пока в РПЛ идёт заруба за первое место, «Спартак» перетягивает всё внимание на себя. На днях клуб объявил, что в новом сезоне команду возглавит Деян Станкович, а сегодня, 17 мая, было опубликовано заявление, что контракт с капитаном команды Георгием Джикией продлеваться не будет.

Споры вокруг Джикии шли весь сезон – и сейчас они не закончатся тоже. И всё-таки: правильно ли поступил клуб, расставшись с капитаном? Голосуйте и пишите в комментарии!

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