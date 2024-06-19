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Икер Касильяс сравнил сборную Испании на Евро-2024 с командой образца 2008-2012 годов

Икер Касильяс сравнил сборную Испании на Евро-2024 с командой образца 2008-2012 годов
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Бывший голкипер мадридского «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс сравнил национальную команду своей страны на Евро-2024 с коллективом образца 2008-2012 годов.

«В нынешней сборной есть хорошие игроки. Скажем так, они немного похожи на тех, какими мы были в 2008 году, потому мы также были очень разбросаны по разным клубам, и, я думаю, люди были в восторге от этого, потому что мы все были из разных мест и уголков мира, Испании. И здесь происходит то же самое.

Возможно, это лучший состав Испании в истории футбола, поэтому рекомендую не подвергать давлению ребят, сравнивая их с нами», — приводит слова Касильяса Marca.

Сборная Испании выигрывала Евро-2008, Евро-2012, а также становилась чемпионом мира в 2010 году. Касильяс выступал в составе той команды.

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