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Португалия — Чехия. Прямая трансляция
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Португалия — Чехия: результат матча 18 июня 2024, счёт 2:1, Евро-2024

Сборная Португалии вырвала победу в концовке матча с Чехией на Евро-2024
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Закончился матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы, в котором встречались сборные Португалии и Чехии. Игра проходила на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге. В качестве главного арбитра встречи выступал Марко Гуида. Матч завершился победой сборной Португалии со счётом 2:1.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 1-й тур
18 июня 2024, вторник. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
2 : 1
Чехия
0:1 Провод – 62'     1:1 Гранач – 69'     2:1 Консейсау – 90+2'    

На 62-й минуте матча забил полузащитник сборной Чехии Лукаш Провод: получив передачу от Владимира Цоуфала, он поразил ворота соперника ударом из-за пределов штрафной площади с рикошетом от штанги. На 69-й минуте встречи сборная Португалии сравняла счёт: мяч в свои ворота забил чешский защитник Робин Гранач.

На 87-й минуте матча забил португалец Диогу Жота, но его гол был отменён после просмотра видеоповтора. Однако португальцы всё-таки смогли вырвать победу: на 90+2-й минуте победный мяч забил Шику Консейсау.

Национальные команды Португалии и Чехии на Евро-2024 выступают в группе F с Грузией и Турцией. В последний раз между собой португальцы и чехи играли в 2022 году в матче группового этапа Лиги наций. Победу со счётом 4:0 в той встрече одержала национальная команда Португалии. На чемпионате Европы 2012 года сборная Чехии уступила Португалии (0:1) на стадии 1/4 финала.

Турнирная таблица Евро-2024
Календарь матчей Евро-2024
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